В Дагестане назвали очевидным безумием акцию с сожжением Корана в Швеции

Министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов назвал акцию с сожжением Корана в Швеции во время священного для мусульман праздника Курбан-байрам очевидным безумием, о чем он рассказал в четверг, 29 июня.

Таким образом он отреагировал на решение полиции Швеции дать согласие на проведение акций с сожжением Корана у мечети в Стокгольме 28 июня — в первый день главного праздника мусульман.

По его словам, действия шведских властей вызывают только недоумение.

«Что происходит с просвещенной Европой? Разве можно назвать их людьми разумными, которые акцию с сожжением Корана называют законным действием. Очевидное безумие или умышленная провокация», — сказал Муслимов «РИА Новости» 29 июня.

О проведении акции с сожжением Корана у мечети в Стокгольме в первый день главного праздника мусульман стало известно накануне.

В свою очередь, премьер-министр королевства Ульф Яльмар Кристерссон назвал разрешение протеста законным, но неуместным. Он не стал комментировать решение в контексте возможного вступления Швеции в НАТО, писала «Газета.Ru».

Государственная дума России между тем осудила решение шведских властей, назвав акцию вандализмом. Кроме того, в ГД отметили, что такие решения не способствуют доброжелательным взаимоотношениям народов и нарушают принципы Устава ООН.