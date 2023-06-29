ГД приняла заявление с осуждением властей Швеции по сожжению Корана

Государственная дума РФ приняла заявление, в котором осуждаются власти Швеции, допустившие сожжение Корана во время праздника Курбан-байрам. Соотвествующее заявление опубликовано 29 июня.

«Депутаты Государственной думы решительно осуждают очередную одобренную властями Швеции акцию вандализма и призывают их принять меры по недопущению нарушений прав и оскорбления религиозных чувств мусульман», — говорится в сообщении.

Отмечается, что власти Швеции дали согласие на сожжение Корана, заранее понимая, что совершится преступление, которое оскорбит чувства верующих. По мнению Госдумы, такие решения не способствуют доброжелательным взаимоотношениям народов и нарушают принципы Устава ООН.

Депутаты указали, что «одним из признаков цивилизованного общества является уважение к священным книгам ведущих мировых религий».

Ранее, 28 июня, стало известно, что полиция Швеции дала согласие на проведение акции с сожжением Корана у мечети в Стокгольме в первый день главного праздника мусульман.

В свою очередь, премьер-министр королевства Ульф Яльмар Кристерссон назвал разрешение протеста законным, но неуместным. Он не стал комментировать разрешение на сожжение Корана в контексте возможного вступления Швеции в НАТО.

До этого громким международным актом против Корана стало сожжение книги 21 января перед посольством Турции в Стокгольме. Это сделал глава датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан.

Позднее Палудан сжег три книги Корана в разных местах Копенгагена. Как объяснил сам политик, он проводит акции против блокировки Турцией вступления Швеции в НАТО.

В начале февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Стокгольму не удастся прийти к взаимопониманию с Анкарой, пока там считают допустимым публичное сожжение Корана, а правоохранительные органы не препятствуют подобным актам вандализма.

Турция блокировала процесс рассмотрения заявки Швеции на вступление в альянс, однако 29 июня 2022 года Анкара, Хельсинки и Стокгольм подписали меморандум в области безопасности, в котором, по заверению Столтенберга, учитываются все опасения Турции, связанные с борьбой с терроризмом.

Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Финляндия стала членом альянса весной 2023 года.