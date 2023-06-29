Ирак потребовал от Швеции выдачи сжегшего Коран иракского иммигранта

Власти Ирака потребовали от Швеции выдать иракского иммигранта, который сжег Коран, чтобы судить его. Об этом сообщил МИД страны 29 июня.

«Человек, оскорбивший Коран, является гражданином Ирака, поэтому мы призываем шведские власти передать его иракскому правительству для судебного разбирательства в соответствии с иракским законодательством», — говорится в Twitter-аккаунте ведомства.

28 июня стало известно о проведении акции с сожжением Корана у мечети в Стокгольме в первый день главного праздника мусульман Ид аль-Адха. Позднее выяснилось, что согласие на сожжение священной книги было дано полицией Швеции.

В ответ на это премьер-министр королевства Ульф Яльмар Кристерссон отметил, что разрешение шведской полиции является законным, но неуместным. В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг указал на то, что сожжение Корана не является противозаконным в Швеции, поэтому переговоры с Турцией о приеме скандинавской страны в НАТО должны продолжиться.

29 июня в иракском Багдаде устроили акцию протеста возле посольства Швеции. Некоторые из протестующих держали в руках экземпляры Корана, портреты религиозных лидеров, а также флаги.

Госдума РФ между тем также осудила решение шведских властей, назвав акцию вандализмом. Кроме того, в ГД отметили, что такие решения не способствуют доброжелательным взаимоотношениям народов и нарушают принципы Устава ООН.