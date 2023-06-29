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В Ираке прошла акция протеста возле посольства Швеции после сожжения Корана

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Фото: скриншот
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В иракском Багдаде устроили акцию протеста возле посольства Швеции после сожжения Корана у мечети в Стокгольме. Об этом 29 июня сообщает местное издание Al Arabiya.

Как отмечает газета, протестующие подошли к самому входу посольства. Некоторые из них держали в руках экземпляры Корана, портреты религиозных лидеров, а также флаги. Они скандировали лозунги против осквернения Корана.

Кроме того, несколько десятков демонстрантов предприняли попытку штурма дипмиссии, однако разошлись после прибытия сил правопорядка.

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28 июня стало известно о проведении акции с сожжением Корана у мечети в Стокгольме в первый день главного праздника мусульман Ид аль-Адха. Позднее выяснилось, что согласие на сожжение священной книги было дано полицией Швеции.

В ответ на это премьер-министр королевства Ульф Яльмар Кристерссон отметил, что разрешение шведской полиции является законным, но неуместным. В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг указал на то, что сожжение Корана не является противозаконным в Швеции, поэтому переговоры с Турцией о приеме скандинавской страны в НАТО должны продолжиться.

Позднее акцию с сожжением Корана осудил глава МИД Турции Хакан Фидан. Он подчеркнул недопустимость антиисламских действий, добавив, что данная акция — это «подлый поступок».

Госдума РФ между тем также осудила решение шведских властей, назвав акцию вандализмом. Кроме того, в ГД отметили, что такие решения не способствуют доброжелательным взаимоотношениям народов и нарушают принципы Устава ООН.

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