Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД РФ предостерег Швецию от катастрофических последствий из-за сожжения Корана
Мир
В Лондоне призвали не ждать заявлений по поставкам F-16 Киеву на саммите НАТО
Общество
Патриарх Кирилл встретился с кардиналом Дзуппи
Мир
МИД ОАЭ вызвал посла Швеции из-за сожжения Корана в Стокгольме
Спорт
16-летняя теннисистка Андреева пробилась в основную сетку Уимблдона
Общество
Умер глава города Мегион в ХМАО Олег Дейнека
Происшествия
Один ребенок погиб и два пострадали в ДТП в Ставропольском крае
Общество
Пожар на химзаводе в Нижнем Новгороде полностью потушен
Мир
Чехия запретила спортсменам из РФ участвовать в соревнованиях на своей территории
Общество
Москвичей предупредили о пробках до восьми баллов в центре города
Политика
Путин указал на отсутствие пустых полок в российских магазинах
Экономика
Холдинг «Росатома» договорился о добыче и производстве лития в Боливии
Наука и техника
Ученые обнаружили на Марсе скалу в форме пончика
Сюжет:

Столтенберг заявил о продолжении переговоров с Турцией о вступлении Швеции в НАТО

Столтенберг: переговоры с Турцией о членстве Швеции в НАТО на фоне сожжения Корана продолжатся
0
Фото: Global Look Press/Panoramic
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сожжение Корана не является противозаконным в Швеции, поэтому переговоры с Турцией о приеме этой скандинавской страны в НАТО продолжатся. Об этом заявил 29 июня генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в Брюсселе.

Он отметил, что Швеция, по его мнению, выполнила все необходимые обязательства, в том числе те, которые были согласованы с Турцией и Финляндией на прошлом саммите НАТО в Мадриде.

«Что важно для меня — это то, что мы продолжаем финализировать вступление Швеции в альянс. С президентом [Турции Реджепом Тайипом] Эрдоганом мы договорились провести встречу в Брюсселе министров иностранных дел, советников по национальной безопасности и глав разведывательных служб. Они сядут за стол переговоров и изучат путь вперед», — заявил Столтенберг на пресс-конференции.

Генсек НАТО добавил, что понимает чувства и глубину эмоций, которые вызвал у верующих инцидент с сожжением Корана. Однако подчеркнул, что данные действия «необязательно незаконны в суверенной юридической системе».

«Мы также видели протесты против Турции и НАТО в Швеции. Всё это мне не нравится, но я защищаю право людей быть несогласными, это свобода самовыражения», — сообщил он журналистам.

Карантин мира: Швеция не будет размещать ядерное оружие после вступления в НАТО
Как ожидаемая интеграция королевства в блок скажется на европейской безопасности

В этот же день президент Турции Эрдоган отреагировал на акцию сожжения Корана в Швеции и назвал произошедшее подлостью. По словам президента, республика не станет поддаваться на провокации.

28 июня полиция Швеции дала согласие на проведение акции с сожжением Корана у мечети в Стокгольме в первый день главного праздника мусульман Курбан-байрам.

Ранее громким международным актом против Корана стало сожжение книги 21 января перед посольством Турции в Стокгольме. Это сделал глава датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан.

Позднее Палудан сжег три книги Корана в разных точках Копенгагена. Политик объяснил, он проводит акции против блокировки Турцией вступления Швеции в НАТО.

В начале февраля Эрдоган заявил, что Стокгольму не удастся прийти к взаимопониманию с Анкарой, пока там считают допустимым публичное сожжение Корана, а правоохранительные органы не препятствуют подобным актам вандализма.

Турция блокировала процесс рассмотрения заявки Швеции на вступление в альянс, однако 29 июня 2022 года Анкара, Хельсинки и Стокгольм подписали меморандум в области безопасности, в котором, по заверению генсека НАТО Йенса Столтенберга, учитываются все опасения Турции, связанные с борьбой с терроризмом.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023