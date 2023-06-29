Столтенберг заявил о продолжении переговоров с Турцией о вступлении Швеции в НАТО

Сожжение Корана не является противозаконным в Швеции, поэтому переговоры с Турцией о приеме этой скандинавской страны в НАТО продолжатся. Об этом заявил 29 июня генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в Брюсселе.

Он отметил, что Швеция, по его мнению, выполнила все необходимые обязательства, в том числе те, которые были согласованы с Турцией и Финляндией на прошлом саммите НАТО в Мадриде.

«Что важно для меня — это то, что мы продолжаем финализировать вступление Швеции в альянс. С президентом [Турции Реджепом Тайипом] Эрдоганом мы договорились провести встречу в Брюсселе министров иностранных дел, советников по национальной безопасности и глав разведывательных служб. Они сядут за стол переговоров и изучат путь вперед», — заявил Столтенберг на пресс-конференции.

Генсек НАТО добавил, что понимает чувства и глубину эмоций, которые вызвал у верующих инцидент с сожжением Корана. Однако подчеркнул, что данные действия «необязательно незаконны в суверенной юридической системе».

«Мы также видели протесты против Турции и НАТО в Швеции. Всё это мне не нравится, но я защищаю право людей быть несогласными, это свобода самовыражения», — сообщил он журналистам.

В этот же день президент Турции Эрдоган отреагировал на акцию сожжения Корана в Швеции и назвал произошедшее подлостью. По словам президента, республика не станет поддаваться на провокации.

28 июня полиция Швеции дала согласие на проведение акции с сожжением Корана у мечети в Стокгольме в первый день главного праздника мусульман Курбан-байрам.

Ранее громким международным актом против Корана стало сожжение книги 21 января перед посольством Турции в Стокгольме. Это сделал глава датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан.

Позднее Палудан сжег три книги Корана в разных точках Копенгагена. Политик объяснил, он проводит акции против блокировки Турцией вступления Швеции в НАТО.

В начале февраля Эрдоган заявил, что Стокгольму не удастся прийти к взаимопониманию с Анкарой, пока там считают допустимым публичное сожжение Корана, а правоохранительные органы не препятствуют подобным актам вандализма.

Турция блокировала процесс рассмотрения заявки Швеции на вступление в альянс, однако 29 июня 2022 года Анкара, Хельсинки и Стокгольм подписали меморандум в области безопасности, в котором, по заверению генсека НАТО Йенса Столтенберга, учитываются все опасения Турции, связанные с борьбой с терроризмом.