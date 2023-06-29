Эрдоган назвал подлостью акцию сожжения Корана в Швеции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на акцию сожжения Корана в Швеции в первый день праздника Курбан-байрам. В четверг, 29 июня, в видеообращении к однопартийцам он назвал произошедшее подлостью.

«Враги ислама и человечества пытаются омрачить этот климат провокациями, совершаемыми под защитой полиции. Подлое нападение в Швеции — одна из них. Те, кто допускает это, и те, кто потворствует этому подлому акту, не смогут реализовать свои амбиции. Мы не поддадимся политике провокаций и угроз», — сказал Эрдоган.

Он уточнил, что те, кто допускает подобное и относится к этому со снисхождением, не смогут реализовать свои амбиции. По словам президента, Турция не станет поддаваться на провокации.

Ранее, 28 июня, полиция Швеции дала согласие на проведение акции с сожжением Корана у мечети в Стокгольме в первый день главного праздника мусульман.

До этого громким международным актом против Корана стало сожжение книги 21 января перед посольством Турции в Стокгольме. Это сделал глава датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан.

Позднее Палудан сжег три книги Корана в разных местах Копенгагена. Как объяснил сам политик, он проводит акции против блокировки Турцией вступления Швеции в НАТО.

В начале февраля Эрдоган заявил, что Стокгольму не удастся прийти к взаимопониманию с Анкарой, пока там считают допустимым публичное сожжение Корана, а правоохранительные органы не препятствуют подобным актам вандализма.

Турция блокировала процесс рассмотрения заявки Швеции на вступление в альянс, однако 29 июня 2022 года Анкара, Хельсинки и Стокгольм подписали меморандум в области безопасности, в котором, по заверению генсека НАТО Йенса Столтенберга, учитываются все опасения Турции, связанные с борьбой с терроризмом.

Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Финляндия стала членом альянса весной 2023 года.