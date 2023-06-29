Реклама
Прямой эфир
Общество
Пожар на химзаводе в Нижнем Новгороде полностью потушен
Мир
Чехия запретила спортсменам из РФ участвовать в соревнованиях на своей территории
Общество
Москвичей предупредили о пробках до восьми баллов в центре города
Политика
В МГУ указали на невозможность Евросоюза отказаться от мигрантов
Пресс-релизы
В Москве завершилась конференция Adindex City 2023
Политика
Путин указал на отсутствие пустых полок в российских магазинах
Общество
В ГД предложили ввести льготные ж/д билеты для студентов с юга России
Общество
Бивни мамонта нашли в ходе благоустройства территории у Зарайского кремля
Происшествия
Житель ЛНР задержан по факту передачи военных сведений украинским спецслужбам
Общество
Губернатор Ростовской области сообщил о нормализации ситуации в регионе
Политика
Песков указал на сотрудничество РФ и Белоруссии на уровне Союзного государства
Общество
Следствие попросило продлить арест обвиняемому в покушении на Прилепина
Мир
В Джидде усилена безопасность у генконсульства РФ после стрельбы у консульства США

Эрдоган назвал подлостью акцию сожжения Корана в Швеции

0
Фото: Global Look Press/IMAGO/AK Party apaimages
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на акцию сожжения Корана в Швеции в первый день праздника Курбан-байрам. В четверг, 29 июня, в видеообращении к однопартийцам он назвал произошедшее подлостью.

«Враги ислама и человечества пытаются омрачить этот климат провокациями, совершаемыми под защитой полиции. Подлое нападение в Швеции — одна из них. Те, кто допускает это, и те, кто потворствует этому подлому акту, не смогут реализовать свои амбиции. Мы не поддадимся политике провокаций и угроз», — сказал Эрдоган.

Он уточнил, что те, кто допускает подобное и относится к этому со снисхождением, не смогут реализовать свои амбиции. По словам президента, Турция не станет поддаваться на провокации.

Карантин мира: Швеция не будет размещать ядерное оружие после вступления в НАТО
Как ожидаемая интеграция королевства в блок скажется на европейской безопасности

Ранее, 28 июня, полиция Швеции дала согласие на проведение акции с сожжением Корана у мечети в Стокгольме в первый день главного праздника мусульман.

До этого громким международным актом против Корана стало сожжение книги 21 января перед посольством Турции в Стокгольме. Это сделал глава датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан.

Позднее Палудан сжег три книги Корана в разных местах Копенгагена. Как объяснил сам политик, он проводит акции против блокировки Турцией вступления Швеции в НАТО.

В начале февраля Эрдоган заявил, что Стокгольму не удастся прийти к взаимопониманию с Анкарой, пока там считают допустимым публичное сожжение Корана, а правоохранительные органы не препятствуют подобным актам вандализма.

Турция блокировала процесс рассмотрения заявки Швеции на вступление в альянс, однако 29 июня 2022 года Анкара, Хельсинки и Стокгольм подписали меморандум в области безопасности, в котором, по заверению генсека НАТО Йенса Столтенберга, учитываются все опасения Турции, связанные с борьбой с терроризмом.

Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года. Финляндия стала членом альянса весной 2023 года.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023