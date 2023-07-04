Реклама
Прямой эфир
Авто
Посол РФ рассказал о переговорах о поставках автомобилей на Кубу
Происшествия
В Санкт-Петербурге горит крупное производство бытовой химии
Мир
В Иране заявили об увеличении поставок энергоносителей после вступления в ШОС
Общество
Путин заявил о передаче Дагестану 5 млрд рублей
Мир
Карчаа заявил о намерении Украины довести ситуацию на ЗАЭС до ядерного инцидента
Мир
МИД РФ назвал невозможными атаки дронов на Московский регион без помощи США и НАТО
Мир
ТОФ США разместил в поздравлении с Днем независимости фотографию с Су-27
Происшествия
ФСБ задержала россиянина по подозрению в госизмене
Общество
МВД Чечни проводит проверку по факту нападения на Милашину и Немова
Мир
Австрийский военный сообщил о провале первой фазы наступления ВСУ
Мир
Минюст Грузии заявил об умышленном нанесении Саакашвили вреда своему здоровью
Экономика
Эксперт объяснил продление Саудовской Аравией сокращения добычи нефти на август
Мир
Грузия прокомментировала решение Украины отправить грузинского посла в Тбилиси

В минздраве сообщили о состоянии избитых Милашиной и Немова

Минздрав Северной Осетии: Немов и Милашина находятся в состоянии средней степени тяжести
0
Фото: ТАСС/Сергей Бабинец
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Журналистка Елена Милашина и адвокат Александр Немов, на которых напали в Ахматовском районе в Грозном, находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом 4 июля сообщили в минздраве Северной Осетии.

«Их состояние оценивается как средней тяжести, угрозы для жизни нет. Они получают необходимое лечение», — говорится в сообщении министерства.

В больнице, где находятся пострадавшие, есть необходимое оборудование и медикаменты. Пациентов обследуют врачи республиканской больницы.

В новых регионах к осени сформируют судейский корпус
Создание органов власти в них и гуманизацию законодательства Владимир Путин обсудил с председателем Верховного суда

Ранее в этот день уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя инцидент, заявила, что виновные должны быть найдены и наказаны. Она также напомнила, что обратилась к МВД, Следственному комитету и прокуратуре Чечни с просьбой провести проверку по факту нападения на предмет возбуждения уголовного дела и установления виновных. В этот же день председатель СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту нападения на Немова и Милашину.

Информация об инциденте стала известна ранее в этот день. Адвокат и журналистка прилетели в Грозный на оглашение приговора жене экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой по делу о применении насилия к сотруднику полиции.

В этот же день Немова и Милашину привезли в Северо-Кавказский многопрофильный медицинский центр. С ними встретился уполномоченный по правам человека в Республике Северная Осетия — Алания Тамерлан Цгоев.

При этом уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев назвал нападение на Милашину и Немова диверсией и провокацией против республики.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, президенту России Владимиру Путину доложили об избиении неизвестными журналистки и адвоката. Песков сказал, что оценку случившемуся должны давать правоохранительные органы. Он назвал нападение на журналистку и адвоката серьезным происшествием.

Александр Немов является адвокатом Заремы Мусаевой — жены экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева, которую 4 июля приговорили к 5,5 года колонии общего режима по делу о применении насилия к сотруднику полиции.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023