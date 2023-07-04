В минздраве сообщили о состоянии избитых Милашиной и Немова

Журналистка Елена Милашина и адвокат Александр Немов, на которых напали в Ахматовском районе в Грозном, находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом 4 июля сообщили в минздраве Северной Осетии.

«Их состояние оценивается как средней тяжести, угрозы для жизни нет. Они получают необходимое лечение», — говорится в сообщении министерства.

В больнице, где находятся пострадавшие, есть необходимое оборудование и медикаменты. Пациентов обследуют врачи республиканской больницы.

Ранее в этот день уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, комментируя инцидент, заявила, что виновные должны быть найдены и наказаны. Она также напомнила, что обратилась к МВД, Следственному комитету и прокуратуре Чечни с просьбой провести проверку по факту нападения на предмет возбуждения уголовного дела и установления виновных. В этот же день председатель СК Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту нападения на Немова и Милашину.

Информация об инциденте стала известна ранее в этот день. Адвокат и журналистка прилетели в Грозный на оглашение приговора жене экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева Зареме Мусаевой по делу о применении насилия к сотруднику полиции.

В этот же день Немова и Милашину привезли в Северо-Кавказский многопрофильный медицинский центр. С ними встретился уполномоченный по правам человека в Республике Северная Осетия — Алания Тамерлан Цгоев.

При этом уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев назвал нападение на Милашину и Немова диверсией и провокацией против республики.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, президенту России Владимиру Путину доложили об избиении неизвестными журналистки и адвоката. Песков сказал, что оценку случившемуся должны давать правоохранительные органы. Он назвал нападение на журналистку и адвоката серьезным происшествием.

Александр Немов является адвокатом Заремы Мусаевой — жены экс-судьи Чечни Сайди Янгулбаева, которую 4 июля приговорили к 5,5 года колонии общего режима по делу о применении насилия к сотруднику полиции.