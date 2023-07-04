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Военный эксперт объяснил смену стратегии наступления ВСУ

Военный эксперт Дандыкин: смена стратегии ВСУ — попытка оправдать неудачи в контрнаступлении
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Заявления секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексея Данилова о том, что Вооруженные силы страны (ВСУ) сменили стратегию наступления, — это попытка оправдать неудачное контрнаступление, считает военный эксперт Василий Дандыкин. Об этом он заявил во вторник, 4 июля.

«Несмотря на то что идут поставки вооружения, у ВСУ ничего не получается. Мы уничтожаем больше, чем к ним поступают эти вооружения <...> Это показательный момент на самом деле. Это значит, что всё то, что они придумали, это затухает», — подчеркнул эксперт.

По мнению Дандыкина, наступление ВСУ будет длиться до предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе.

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Соответствующее заявление Данилов сделал ранее во вторник. По его словам, главной задачей ВСУ сейчас является максимальное уничтожение живой силы, техники, складов горючего и боекомплекта, командных пунктов, артиллерии и сил противовоздушной обороны российской армии.

Ранее, 3 июля, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений. По его словам, украинское руководство, не считаясь с существенными потерями, по настоянию западных кураторов требует от командования продолжать наступление.

1 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна хочет показать результаты своего контрнаступления до начала саммита НАТО 11 июля. Он подчеркнул, что в плане контрнаступления они действуют «очень осторожно».

Также в этот день глава комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что контрнаступление Украины происходит медленнее, чем многие ожидали. Милли добавил, что его не удивили медленные темпы продвижения украинской армии, поскольку реальная обстановка в зоне конфликта отличается от «бумажной».

Тогда же главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный заявил в интервью The Washington Post, что его бесят высказывания о медленном контрнаступлении. Он указал на то, что это не шоу, которое смотрит весь мир и делает ставки.

Ранее, 25 июня, госсекретарь США Энтони Блинкен в эфире телекомпании CNN признал, что Украина сталкивается с трудностями при контрнаступлении. Он подчеркнул, что российская армия «в последние месяцы организовала оборону», что мешает продвижению украинской армии.

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума 16 июня, заявил о больших потерях ВСУ при контрнаступлении по сравнению с российской армией.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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