Реклама
Прямой эфир
Мир
Чехия освободила от исполнения антироссийских санкций 33 компании
Мир
Министр обороны ФРГ заявил о передаче десятков танков Leopard Киеву в ближайшие дни
Мир
Бербок на востоке Германии встретили протестами против передачи оружия Украине
Политика
В РАН оценили вероятность выхода Оркнейских островов из состава Великобритании
Авто
КамАЗ запустил по трассе М-11 еще три беспилотных грузовика
Мир
Сборы для семьи убившего подростка полицейского во Франции превысили €1 млн
Общество
Суд ЛНР приговорил к 14 годам кинувшего гранату в жилой дом боевику ВСУ
Общество
В Москве задержан проректор РАНХиГС Максим Назаров
Общество
ФТС подтвердила выявление похожих на мины предметов на Центральной почтовой таможне
Мир
В Токио завершили строительство самого высокого небоскреба Японии высотой 330 м
Мир
СМИ сообщили о попытках Парижа повысить автономию ЕС от НАТО из-за нестабильности США
Интернет и технологии
Гендиректор «ВКонтакте» и вице-президент VK по технологиям покинут компанию
Туризм
Большинство россиян в июле выбрали отдых в Абхазии, Крыму и на Кубани
Сюжет:

Сборы для семьи убившего подростка полицейского во Франции превысили €1 млн

BFMTV: сборы для семьи полицейского, убившего подростка в Нантере, превысили €1 млн
0
Фото: REUTERS/Pascal Rossignol Rossignol
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пользователи Сети пожертвовали более €1 млн для семьи полицейского, который застрелил подростка в Нантере, сборы для близких погибшего молодого человека составляют чуть меньше €200 тыс. Об этом сообщает 3 июня BFMTV.

По данным телеканала, для семьи полицейского сделали пожертвования более 50 тыс. человек. Цифра во много раз превысила сборы для близких убитого подростка. Согласно данным, в поддержку матери погибшего Наэля пожертвовали свыше €193 тыс.

Телеканал передает, что платформа Gofundme продолжит сбор финансов для семьи полицейского, несмотря на то что ведется дискуссия о соответствии такого решения правилам компании.

По данным BFMTV, вопрос о возможной отмене пожертвований возник из-за того, что платформа имеет право блокировать любой сбор, который направлен на подстрекательство к насилию. Кроме того, на Gofundme нельзя собирать деньги для оплаты адвокатов в случае обвинений в насильственных преступлениях.

Представитель платформы отметил, что получателем пожертвований выступают близкие полицейского, поэтому это не нарушает правила платформы.

Французский бит: в пригородах Парижа вспыхнули беспорядки
Грозит ли Пятой республике собственное BLM-движение

Утром 27 июня полицейские застрелили 17-летнего подростка в Нантере. В связи с этим начались беспорядки во Франции. В отношении стрелявшего сотрудника начато расследование.

Сотрудники полиции за три дня протестов задержали 3,2 тыс. человек. Отмечалось, что средний возраст задержанных составляет 17 лет, при этом 60% ранее не имели проблем с правосудием.

Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин показал последствия беспорядков. По его словам, появились группы мародеров, которые разграбили местные торговые центры.

3 июня эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон вообще не интересовался жизнью людей ниже среднего уровня. По словам политолога, он очень выгоден, нужен и полезен тем, кто живет хорошо.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023