Сборы для семьи убившего подростка полицейского во Франции превысили €1 млн

Пользователи Сети пожертвовали более €1 млн для семьи полицейского, который застрелил подростка в Нантере, сборы для близких погибшего молодого человека составляют чуть меньше €200 тыс. Об этом сообщает 3 июня BFMTV.

По данным телеканала, для семьи полицейского сделали пожертвования более 50 тыс. человек. Цифра во много раз превысила сборы для близких убитого подростка. Согласно данным, в поддержку матери погибшего Наэля пожертвовали свыше €193 тыс.

Телеканал передает, что платформа Gofundme продолжит сбор финансов для семьи полицейского, несмотря на то что ведется дискуссия о соответствии такого решения правилам компании.

По данным BFMTV, вопрос о возможной отмене пожертвований возник из-за того, что платформа имеет право блокировать любой сбор, который направлен на подстрекательство к насилию. Кроме того, на Gofundme нельзя собирать деньги для оплаты адвокатов в случае обвинений в насильственных преступлениях.

Представитель платформы отметил, что получателем пожертвований выступают близкие полицейского, поэтому это не нарушает правила платформы.

Утром 27 июня полицейские застрелили 17-летнего подростка в Нантере. В связи с этим начались беспорядки во Франции. В отношении стрелявшего сотрудника начато расследование.

Сотрудники полиции за три дня протестов задержали 3,2 тыс. человек. Отмечалось, что средний возраст задержанных составляет 17 лет, при этом 60% ранее не имели проблем с правосудием.

Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин показал последствия беспорядков. По его словам, появились группы мародеров, которые разграбили местные торговые центры.

3 июня эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер сообщил, что президент Франции Эммануэль Макрон вообще не интересовался жизнью людей ниже среднего уровня. По словам политолога, он очень выгоден, нужен и полезен тем, кто живет хорошо.