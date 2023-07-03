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Сюжет:

В РАН заявили о желании Франции изменить Конституцию ради третьего срока Макрона

Сотрудник РАН Федоров: во Франции хотят изменить Конституцию ради третьего срока Макрона
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Фото: REUTERS/Mohammed Badra
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Во Франции могут изменить Конституцию для избрания нынешнего президента страны Эммануэля Макрона на третий срок. Об этом 3 июля «Известиям» заявил ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров.

Как отметил эксперт, руководство Франции обеспокоено увеличением рейтингов парламентской фракции партии «Национальное объединение» и ее лидера Марин Ле Пен.

«Почему такие разговоры идут, потому что большие опасения у нынешних руководителей Франции, что в 2027 году Марин Ле Пен имеет все шансы стать президентом и ее партия. Их влияние, их популярность в разы увеличились за последние годы. Достаточно сказать, что в предыдущем созыве нижней палаты у нее было восемь депутатов, сейчас 88. В десять раз увеличилось количество представителей крайне правого «Национального объединения» в нижней палате», — сказал он.

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Также Федоров сказал, что рейтинг популярности Макрона упал на фоне протестов во Франции. В марте же сообщалось, что рейтинг президента Франции упал ниже 30% на фоне пенсионной реформы, что стало самым низким уровнем одобрения с 2019 года.

В апреле Макрон предположил, что Ле Пен может прийти к власти в 2027 году, если нынешнее правительство не будет понимать, как отвечать на вызовы, и будет отрицать реальность.

Макрон был переизбран президентом Франции 24 апреля 2022 года во время второго тура президентских выборов, набрав 58,54% голосов. Его соперница Ле Пен набрала 41,46% голосов. Она признала поражение после подсчета чуть более 50% бюллетеней.

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