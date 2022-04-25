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Макрон набрал 58,55% голосов по итогу подсчета 100% бюллетеней

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Президент Франции Эммануэль Макрон набрал 58,54% голосов по итогу подсчетов 100% бюллетеней второго тура выборов. Об этом в понедельник, 25 апреля, сообщило МВД страны.

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Соперница Макрона — лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен набрала 41,46% голосов. Она признала поражение вечером воскресенья, после подсчета чуть более 50% бюллетеней.

27 апреля председатель Конституционного суда Франции официально объявит об избрании президента на следующие пять. Ряд глав государств поздравили Макрона с переизбранием. В их числе США, которые выразили надежду на дальнейшее эффективное сотрудничество.

После объявления результатов второго тура выборов в стране начались манифестации. В Лионе на улицы вышло от 200 до 300 человек. Многие из них одеты в черную одежду, некоторые — в желтые жилеты. Люди шли по городу, выкрикивая лозунги «ни Макрон, ни Ле Пен» или «Лион, Лион, антифа».

В воскресенье, 24 апреля, во Франции прошел второй тур выборов президента. Первый тур состоялся 10 апреля. После обработки 100% бюллетеней Макрон набрал 27,84% голосов, а Марин Ле Пен — 23,15%. Явка составила 73,69%, что стало самым низким показателем с 2002 года.

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