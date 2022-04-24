Во Франции начались манифестации после объявления результатов выборов

Во Франции после объявления результатов второго тура выборов начались манифестации, о чем стало известно в воскресенье, 24 апреля.

Как сообщает издание Progres, в Лионе на улицы вышло от 200 до 300 человек. Многие из них одеты в черную одежду, некоторые — в желтые жилеты. Люди идут по городу, выкрикивая лозунги «ни Макрон, ни Ле Пен» или «Лион, Лион, антифа». Кроме того, бросили несколько дымовых шашек.

По информации радиостанции France Bleu Occitanie, в Тулузе на улицах собралось примерно 400 человек. Демонстранты несут большой плакат с надписью «Ни Макрон, ни Ле Пен». Отмечается, что протестующие отвергают как «крайне правую» идеологию Ле Пен, так и «ультра-либерализм» ее соперника, считая выборы нелигитимными.

Издание Le Figaro рассказало о протестах в Нанте, где люди выступают против нового срока Макрона. По информации телеканала, колонна людей движется по улице города, во главе с манифестантом с зажженным факелом в руке.

Демонстрация началась и в Монпелье, уточняет издание Midi Libre. На опубликованном видео движется колонна людей, возглавляемая «желтыми жилетами» с плакатами, на которых написано «Несправедливость все еще здесь!»

Ранее в этот вечер стало известно, что действующий президент Франции Эммануэль Макрон лидирует во втором туре выборов главы государства после подсчета 52% бюллетеней. Он набрал 52,44% голосов. Его соперница — лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен — 47,56% голосов.

Она уже заявила, что признает свое поражение, но подчеркнула, что всё равно считает свой результат победой и продолжит выполнять обязательства перед французами, которые «продемонстрировали желание иметь сильную оппозицию».

В воскресенье, 24 апреля, в стране прошел второй тур выборов президента.

Первый тур состоялся во Франции 10 апреля. После обработки 100% бюллетеней Макрон набрал 27,84% голосов, а Марин Ле Пен — 23,15%. Явка составила 73,69%, что стало самым низким показателем с 2002 года.

Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования.