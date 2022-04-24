Ле Пен признала свое поражение во втором туре выборов президента Франции

По предварительным результатам, действующий глава Франции Эммануэль Макрон 24 апреля побеждает своего оппонента — лидера правой партии «Национальное движение» Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов. Ле Пен уже заявила, что признает свое поражение. Ее слова передает телеканал BMFTV.

«Я выражаю благодарность всем тем, кто выразил поддержку в первом туре, и тем, кто присоединился во втором туре. <…> Я ни о чем не жалею. Это поражение не мешает мне испытывать надежду», — сообщила политик.

Она также подчеркнула, что все равно считает свой результат победой и продолжит выполнять обязательства перед французами, так как они «продемонстрировали желание иметь сильную оппозицию».

По предварительным данным, представленным СМИ, во втором и решающем туре Макрон набрал 57,6% голосов, тогда как его оппонент только 42,4%.

«В этом поражении я не могу не почувствовать надежду, оно должно свидетельствовать как французским, так и европейским политикам о большом недоверии к ним французского народа, которое больше нельзя игнорировать, а также надежду на перемены», — добавила Ле Пен.

Ранее в этот же день СМИ со ссылкой на французские экзитполы назвали Макрона лидером второго тура президентских выборов.

Депутат Европейского парламента Тьерри Мариани назвал переизбрание действующего президента Эммануэля Макрона на второй срок опасным для Франции, так как политик проявляет жестокость по отношению к гражданам страны.

Первый тур выборов прошел во Франции 10 апреля. После обработки 100% бюллетеней Макрон набрал 27,84% голосов, а Марин Ле Пен — 23,15%. Явка составила 73,69%, что стало самым низким показателем с 2002 года.

Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования.