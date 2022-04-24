СМИ назвали Макрона лидером второго тура президентских выборов во Франции

Бельгийские издания распространили в воскресенье, 24 апреля, предварительные результаты выборов президента Франции со ссылкой на опросы избирателей. Телеканал LN24 сообщил, что действующий глава государства Эммануэль Макрон лидирует, набирая от 55 до 58%.

Его оппонент лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен предварительно завоевала от 42 до 45%. Опрос был проведен «четырьмя авторитетными центрами изучения общественного мнения» среди французов, проголосовавших до 17:00 по парижскому времени (18:00 мск).

При этом, по предварительным данным французских СМИ, Макрон получил 57,6% голосов избирателей, а Ле Пен — 42,4%.

Макрон прибыл в Париж из Ле-Туке. Действующий лидер будет следить за итогами из своей резиденции — Елисейского дворца вместе со своей женой Брижит Макрон и ближайшим кругом советников. Там же он внесет последние правки в проект речи, которая будет зависеть от итогов выборов.

После оглашения результатов Эммануэль Макрон обратится к своим сторонникам на Марсовом поле возле Эйфелевой башни. Район митинга уже находится под охраной полиции и жандармерии.

Марин Ле Пен выступит перед избирателями в павильоне Арменонвиль недалеко от Булонского леса.

Выборы завершатся в 20:00 по парижскому времени (21:00 мск).

Ранее в этот же день депутат Европейского парламента Тьерри Мариани назвал переизбрание действующего президента Эммануэля Макрона на второй срок опасным для Франции, так как политик проявляет жестокость по отношению к гражданам страны.

24 апреля во Франции проходит второй тур выборов главы государства. Макрон вместе со своей супругой Брижит отдали свои голоса. Главным оппонентом действующего президента является лидер политической партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен. Она также посетила избирательный участок.

Первый тур выборов прошел во Франции 10 апреля. После обработки 100% бюллетеней Макрон набрал 27,84% голосов, а Марин Ле Пен — 23,15%. Явка составила 73,69%, что стало самым низким показателем с 2002 года.

Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования.