Французский депутат предупредил об опасности переизбрания Макрона

Переизбрание действующего президента Эммануэля Макрона опасно для Франции, так как он проявляет жестокость по отношению к гражданам страны и обманывает их. Такое мнение в воскресенье, 24 апреля, выразил депутат Европейского парламента Тьерри Мариани.

«Переизбрание Макрона — это опасно для Франции. Почему опасно? Потому что это его последние выборы, мы видим его особую жестокость, очень высокомерный по отношению к французам <…> И я думаю, что новый срок Макрона — это опасность, так как сейчас у него нет границ, он идет на риски, так как знает, что после выборов уже оценивать его никто не будет», — заявил политик.

По его словам, Макрон постоянно меняет свою политику, обманывая французов. Так, по всем вопросам в настоящее время французский лидер предлагает решения, противоположные тому, что он говорил в начале правления.

«Приведу пример: в начале своего срока он хотел остановить часть французских ядерных реакторов, сейчас он хочет строить новые. Раньше он разъяснял нам о пенсионной реформе, сейчас он хочет сделать другую пенсионную систему и повысить пенсионный возраст. По всем вопросам он в конечном итоге полностью изменил свое мнение и обманул Францию», — подчеркнул Мариани.

Он указал на то, что предвыборная кампания Макрона строится на страхе, а не на доверии и любви со стороны граждан. Действующий президент страны заявляет о «катастрофе» в случае избрания Марин Ле Пен.

«Солнце зайдет, министры, может, будут есть маленьких детей, а русские танки будут ездить по Елисейским полям», — иронизирует депутат.

Как отметил Мариани, в первом туре голосования Ле Пен стала второй и совсем немного отстала от Макрона, несмотря на всю организованную в СМИ кампанию против нее.

«Во втором туре будет два кандидата, и среди тех, кто проголосует за Марин Ле Пен, будут те, кто действительно ее поддерживает, и те, кто просто ненавидит Макрона. Проблема простая: если вы не хотите больше протестовать против Макрона как последние несколько лет, надо голосовать за Марин Ле Пен», — подчеркнул политик.

По его мнению, истинной причиной кризиса в стране является то, что Франция постепенно обеднела из-за продажи нескольких важных предприятий. Кроме того, текущему положению вещей поспособствовало то, что власти страны влезли в долги, а «вдохновленный США» Евросоюз всё больше навязывает Франции свои правила. Депутат отметил, что сейчас уже более 400 тыс. французов живут за чертой бедности.

«То, что я жду сейчас от Франции, от внешней политики своей страны, это что мы будем способствовать становлению мира. А не то что мы будем постоянно поставлять оружие, чтобы подливать масла в огонь и подпитывать войну», — заявил Мариани.

Он добавил, что в случае избрания Марин Ле Пен Франция не станет союзником России, однако она «перестанет быть ее врагом».

Подробности о выборах президента Франции и предвыборной кампании кандидатов смотрите в итоговой программе «Добров в эфире» 24 апреля в 23:00 на РЕН ТВ.

Второй тур выборов главы государства во Франции проходит в воскресенье, 24 апреля. Ранее Макрон обещал сразу после окончания тура выступить на Марсовом поле.

Первый тур выборов прошел 10 апреля. После подсчета 100% бюллетеней Макрон набрал в первом туре 27,84% голосов, а Марин Ле Пен — 23,15%. Явка составила 73,69%, что стало самым низким показателем с 2002 года.

Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования.

21 апреля Le Figaro провела свой опрос, согласно которому выяснилось, что французы обеспокоены будущим страны в случае переизбрания Макрона. Часть комментаторов выразила резкое несогласие с политикой действующего президента.