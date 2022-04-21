Читатели Le Figaro обеспокоились будущим Франции в случае переизбрания Макрона

Французы обеспокоены будущим страны в случае, если президентом будет переизбран действующий глава государства Эммануэль Макрон. Свои опасения они высказали в комментариях к опросу газеты Le Figaro, проведенному 20 апреля по итогам межраундовых дебатов.

Часть комментаторов выразила резкое несогласие с политикой Макрона.

В частности, читатель под ником Alain 40 отметил, что две трети жителей страны хотели бы сменить президента, но особенности местной избирательной системы не позволяют этого сделать.

«Макрона оставит у власти то самое меньшинство — менее 30% избирателей, которое настроено конформистски», — написал он.

Teodora Pino увидела в переизбрании Макрона угрозу для французской культуры.

«Прощай, Франция. Да, были у нас имена, тысячи имен... Но скоро и память о них исчезнет, потому что Франция продолжает выбирать каких-то недоумков, которые утверждают, что французской культуры не существует», — заявила она.

«Французы, если вы и на этот раз выберете Макрона, вы знаете, что вас ожидает. Теперь не жалуйтесь», — пишет Jean83.

France authentique выразил недовольство тем, что выбирать приходится из двух кандидатов.

«Надо было дать людям третий вариант на выбор. Ни один из двух меня не убедил», — посетовал он, отметив, что его бюллетень останется пустым.

Всего в опросе приняли участие более 250 тыс. человек. Симпатии читателей Le Figaro распределились следующим образом: Эммануэль Макрон — 61,64%, Марин Ле Пен — 38,34%.

Накануне вечером, 20 апреля, состоялись теледебаты кандидатов в президенты Франции. Так, Макрон заявил, что задача Парижа и Европы — не допустить эскалации конфликта на Украине, Ле Пен, в свою очередь, выступила против эмбарго на поставки нефти и газа из РФ.

10 апреля во Франции прошел первый тур президентских выборов. Действующий президент набрал 27,84% голосов, его оппонент Марин Ле Пен — 23,15%. Следующий тур состоится 24 апреля. Макрон пообещал в этот день выступить на Марсовом поле — сразу после окончания второго тура.