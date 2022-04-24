Во Франции стартовал второй тур выборов президента

Во Франции стартовал второй, решающий, тур выборов президента страны. На пост главы государства претендуют действующий президент Эммануэль Макрон и лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Избирательные участки открылись в 9:00 мск. В большинстве французских коммун они будут открыты до 20:00 мск, а в больших городах они будут работать на час дольше. Например, в Париже, Лионе, Марселе, Ницце, Бордо.

Официальные результаты выборов должны объявить 27 или 28 апреля.

10 апреля во Франции прошел первый тур выборов президента. Избирательные участки были открыты с 08:00 (09:00 мск). По всей стране их было примерно 70 тыс. Так, Макрон после подсчета 100% бюллетеней набрал в первом туре 27,84% голосов, а Марин Ле Пен — 23,15%.

9 апреля стало известно о проведении митинга против политики действующего французского президента. В руках у вышедших на улицы были антипрезидентские плакаты и фаеры. Французы были возмущены стремительно взлетевшими ценами буквально на всё. «Макрон, проваливай! Макрон, проваливай!» — скандировали на улицах протестующие.

1 апреля эксперты в беседе с «Известиями» дали прогнозы исхода президентских выборов во Франции. По словам французского политолога левого толка Томы Геноле, при условии, что будет колоссальное количество воздержавшихся левых, существует статистическая — хоть и очень небольшая — вероятность того, что Марин Ле Пен опередит Эммануэля Макрона.

Президент Франции избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования.