Макрон допустил приход Ле Пен к власти в 2027 году
Президент Франции Эммануэль Макрон предположил, что лидер фракции крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен может прийти к власти в 2027 году, если нынешнее правительство не будет понимать, как отвечать на вызовы, и будет отрицать реальность.
«Марин Ле Пен придет к власти, <…> если у нас выработается привычка лгать или отрицать реальность. Если мы отпустим ситуацию и скажем, что нет проблем, кто выиграет?» — заявил Макрон 23 апреля в интервью газете Le Parisien, отвечая на вопрос, может ли он вообразить, что Ле Пен придет к власти через четыре года.
Макрон был переизбран президентом Франции 24 апреля 2022 года во время второго тура президентских выборов, набрав 58,54% голосов. Его соперница Ле Пен набрала 41,46% голосов. Она признала поражение после подсчета чуть более 50% бюллетеней.
Первый тур прошел 10 апреля. После обработки 100% бюллетеней Макрон набрал 27,84% голосов, а Марин Ле Пен — 23,15%. Явка составила 73,69%, что стало самым низким показателем с 2002 года.
Во Франции глава государства избирается на пять лет путем всеобщего прямого тайного голосования.