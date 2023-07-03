В Крыму представили уникальное вино урожая 1944 года

В Крыму прошла ежегодная дегустация вин, на этот раз она была посвящена мускатам, где ценители смогли попробовать более 20 наименований. Подробности о представленных десертных винах рассказала корреспондент «Известий» Мери Бадунц.

«Мускат белый ликерный 1944 года». Его создавали с первого урожая послевоенных лет. Выпускали всего один раз. Действительно, это одно из самых уникальных вин прошлого века. Больше в производстве таких не было. Попробовать можно только здесь», — отметила Бадунц.

Кроме того, на дегустации было представлено вино старше — «Мускат розовый, Алупка», 1938 года. По словам корреспондента, специалисты пробовали сорта тройками — от менее сахаристых к сладким, от молодых к более возвратным.

«Нужно обязательно в широкой части бокала привести вино в движение. Оно должно соединиться с кислородом и раскрыть свой букет. Представляете, сколько времени оно ждало встречи с нами? Оно должно раскрыться, должно предстать в самом лучшем виде», — уточнила главный эксперт по коллекционным винам АО ПАО «Массандра» Елена Батрак.

Бадунц напомнила, что традиция дегустировать коллекционные сорта в середине лета зародилась в 1950-е годы.

Главный винодел АО ПАО «Массандра» Александр Якименко отметил, что сейчас для завода закупают новую технику по переработке винограда. Планируется переоснастить пять предприятий первичного виноделия, чтобы увеличить производительность.

Ранее, 11 апреля, сообщалось, что в Крыму решили увеличить площадь виноградников для производства вина. Как рассказала корреспондент «Известий», появятся сотни новых гектаров с лозой.

Кроме того, 28 июня, президент России Владимир Путин поддержал идею по поддержке российского виноделия. Производители винодельческой продукции должны брать на себя конкретные обязательства и направлять дополнительные средства от налоговых льгот на реализацию инвестиционных планов. Такой подход, по мнению российского лидера, выгоден как государству, так и производителям.