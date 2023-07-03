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В Крыму представили уникальное вино урожая 1944 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Крыму прошла ежегодная дегустация вин, на этот раз она была посвящена мускатам, где ценители смогли попробовать более 20 наименований. Подробности о представленных десертных винах рассказала корреспондент «Известий» Мери Бадунц.

«Мускат белый ликерный 1944 года». Его создавали с первого урожая послевоенных лет. Выпускали всего один раз. Действительно, это одно из самых уникальных вин прошлого века. Больше в производстве таких не было. Попробовать можно только здесь», — отметила Бадунц.

Кроме того, на дегустации было представлено вино старше — «Мускат розовый, Алупка», 1938 года. По словам корреспондента, специалисты пробовали сорта тройками — от менее сахаристых к сладким, от молодых к более возвратным.

«Нужно обязательно в широкой части бокала привести вино в движение. Оно должно соединиться с кислородом и раскрыть свой букет. Представляете, сколько времени оно ждало встречи с нами? Оно должно раскрыться, должно предстать в самом лучшем виде», — уточнила главный эксперт по коллекционным винам АО ПАО «Массандра» Елена Батрак.

Бадунц напомнила, что традиция дегустировать коллекционные сорта в середине лета зародилась в 1950-е годы.

Главный винодел АО ПАО «Массандра» Александр Якименко отметил, что сейчас для завода закупают новую технику по переработке винограда. Планируется переоснастить пять предприятий первичного виноделия, чтобы увеличить производительность.

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Ранее, 11 апреля, сообщалось, что в Крыму решили увеличить площадь виноградников для производства вина. Как рассказала корреспондент «Известий», появятся сотни новых гектаров с лозой.

Кроме того, 28 июня, президент России Владимир Путин поддержал идею по поддержке российского виноделия. Производители винодельческой продукции должны брать на себя конкретные обязательства и направлять дополнительные средства от налоговых льгот на реализацию инвестиционных планов. Такой подход, по мнению российского лидера, выгоден как государству, так и производителям.

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