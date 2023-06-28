Путин поддержал идею Минэкономразвития о налоговом вычете для виноградарей
Президент России Владимир Путин поддержал идею по поддержке российского виноделия. Об этом он 28 июня заявил на совещании по вопросам развития туризма.
Так, президент поддержал предложение Минэкономразвития о налоговом вычете для виноградарей в 2024–2026 годах.
Кроме того, он отметил, что важно учесть успешный опыт Дагестана по заключению инвестиционных соглашений с предприятиями, получающими такой налоговый вычет.
«Безусловно, поддерживаю совместное предложение Минэкономразвития и главы Республики Дагестан. Речь идет о том, чтобы сохранить на период 2024–2026 годов повышенный коэффициент для применения вычета из суммы акциза, если виноград используется для производства соответствующих напитков по технологии полного цикла», — сказал Путин.
Глава государства подчеркнул, что, в свою очередь, производители винодельческой продукции должны брать на себя конкретные обязательства и направлять дополнительные средства от налоговых льгот на реализацию инвестиционных планов. Такой подход, по мнению российского лидера, выгоден как государству, так и производителям.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе совещания добавил, что продление меры еще на три года будет помогать развитию гастротуризма в регионе. Также он отметил, что Дагестан вложит почти 6 млрд рублей в расширение виноградников и в оборудование для его переработки, из них 2 млрд рублей бизнес уже инвестировал. В результате появится 1 тыс. га новых виноградников.
Ранее, 15 июня, эксперты спрогнозировали рост доли российского вина в мировом производстве. К 2030 году она превысит 3%, заявил руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов на площадке «ВиноГрад» в рамках ПМЭФ-2023. Кроме того, динамика производства вина в РФ по объему в 2023 году превысит уровень в 50 млн декалитров.
11 апреля сообщалось, что в Крыму решили увеличить площадь виноградников для производства вина. Как рассказала корреспондент «Известий» Мери Бадунц, появятся сотни новых гектаров с лозой.
До этого, 7 марта, в пресс-службе Минфина рассказали, что в стране для отечественного вина будут введены федеральные специальные марки с эмблемой «Вино России». Они появятся на продукции, которая была сделана из винограда, выращенного в РФ, и соответствует всем стандартам качества виноделия.