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Путин поддержал идею Минэкономразвития о налоговом вычете для виноградарей

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Президент России Владимир Путин поддержал идею по поддержке российского виноделия. Об этом он 28 июня заявил на совещании по вопросам развития туризма.

Так, президент поддержал предложение Минэкономразвития о налоговом вычете для виноградарей в 2024–2026 годах.

Кроме того, он отметил, что важно учесть успешный опыт Дагестана по заключению инвестиционных соглашений с предприятиями, получающими такой налоговый вычет.

«Безусловно, поддерживаю совместное предложение Минэкономразвития и главы Республики Дагестан. Речь идет о том, чтобы сохранить на период 2024–2026 годов повышенный коэффициент для применения вычета из суммы акциза, если виноград используется для производства соответствующих напитков по технологии полного цикла», — сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что, в свою очередь, производители винодельческой продукции должны брать на себя конкретные обязательства и направлять дополнительные средства от налоговых льгот на реализацию инвестиционных планов. Такой подход, по мнению российского лидера, выгоден как государству, так и производителям.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе совещания добавил, что продление меры еще на три года будет помогать развитию гастротуризма в регионе. Также он отметил, что Дагестан вложит почти 6 млрд рублей в расширение виноградников и в оборудование для его переработки, из них 2 млрд рублей бизнес уже инвестировал. В результате появится 1 тыс. га новых виноградников.

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Ранее, 15 июня, эксперты спрогнозировали рост доли российского вина в мировом производстве. К 2030 году она превысит 3%, заявил руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов на площадке «ВиноГрад» в рамках ПМЭФ-2023. Кроме того, динамика производства вина в РФ по объему в 2023 году превысит уровень в 50 млн декалитров.

11 апреля сообщалось, что в Крыму решили увеличить площадь виноградников для производства вина. Как рассказала корреспондент «Известий» Мери Бадунц, появятся сотни новых гектаров с лозой.

До этого, 7 марта, в пресс-службе Минфина рассказали, что в стране для отечественного вина будут введены федеральные специальные марки с эмблемой «Вино России». Они появятся на продукции, которая была сделана из винограда, выращенного в РФ, и соответствует всем стандартам качества виноделия.

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