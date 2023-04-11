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В Крыму увеличили площадь виноградников для производства вина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Урожай на виноградниках Крыма растет год от года, а этой весной их площадь решили заметно расширить, в регионах полуострова появятся сотни новых гектаров с лозой, рассказала 11 апреля корреспондент «Известий» Мери Бадунц.

Она напомнила, что работа по выращиванию винограда происходит круглый год: виноградники готовят для урожаев, обрезают кусту и придают форму. Лозу бережно подвязывают, чтобы виноград рос в определенном направлении.

«Для того, чтобы не потерять урожай, фиксируем штамбур на проволоке», — объясняют специалисты.

Когда едешь по плантациям винограда, сразу заметны молодые растения, рядом стоит современная техника. Так, только за один рабочий день машина может высадить 10 тыс.саженцев винограда. Механизму подается лоза, далее она настраивает фонарь, направляет лазер, протягивает трос для учета шага и саженцев.

Крупнейшими предприятиями по выращиванию винограда в Севастополе и Бахчисарае остаются «Черноморец» и «Качинский». Ягоды с них доставляют на крымские винзаводы «Инкерман» и «Новый свет».

«Планы самые грандиозные. Вот в этот промежуток времени двумя предприятиями мы должны высадить порядка 1,5 тыс. гектаров виноградников новых. Это грандиозные цифры. Мы ежегодно высаживаем, каждое из предприятий порядка 100 гектаров виноградников молодых», — рассказал директор агрофирм Константин Гацоев.

Распланирована посадка виноградников до 2030 года, уточнил он.

Виноградники «Рустика» дают продукцию для игристого вина.

«Для нашего хозяйства приоритетом является виноград для производства шампанского. Мы используем традиционные сорта. Это пино нуар, шардоне, рислинг, каберне совиньон», — добавил в беседе с «Известиями» руководитель проекта Мирча Черней.

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Посадка виноградников в Крыму проходить раньше, чем в других регионах, так как в республике сухой климат. Саженцы обрабатывают: поливают и разрыхляют почву — это позволяет как можно дольше сохранить влагу. На предприятии намерены построить пруд-накопитель. Работы начнутся в этом году.

За сезон с полей проекта «Рустика» собрали 1200 т винограда, а это на 70% больше, чем в прошлом году. В планах разбить виноградники еще на тысячи гектаров. Девять лет назад об этом даже и мечтать не могли.

В Крыму развивается сельское хозяйство, открыты сотни рабочих мест.

В ноябре 2022 года в Крыму на заводе «Новый свет» произвели первую партию полностью российского шампанского. Всё сырье для него было произведено в России. На бутылках стоит отличительный знак «Вино России».

«Новый свет» получил разрешение отметить знаком «Вино России» всю продукцию. Первым в этом списке стало шампанское «Кюве».

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