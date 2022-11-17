«Новый свет» выпустил первую партию полностью российского шампанского

В Крыму на заводе «Новый свет» произвели первую партию полностью российского шампанского. Об этом 17 ноября рассказала корреспондент «Известий» Мери Бадунц.

Корреспондент уточняет, что всё сырье для шампанского произведено в России. На бутылках стоит отличительный знак «Вино России». На круглой эмблеме с золотым ободком изображена матрешка, внутри которой гроздь винограда. Эта маркировка означает, что продукт полностью российский. От лозы — до бокала.

«Маркировка «Вино России» позволит потребителям с легкостью отличать продукцию, произведенную на 100% из российского винограда, от импортированной продукции или продукции, произведенной, скажем так, из другого сырья. А для производителей стремление к получению такой маркировки является стимулом к тому, чтобы подтвердить высокое качество производимых вин», — заявил исполнительный директор федеральной саморегулируемой организации ассоциации виноградарей и виноделов России Алексей Плотников.

Чтобы получить знак «вино России», нужно пройти сложную цепочку технических процедур, рассказывает корреспондент «Известий». Необходимо документально подтвердить российское происхождение винограда, предоставить информацию о балансе между полученным виноматериалом и произведенным вином.

После этого данные вносятся в базу на портале Ассоциации виноградарей и виноделов России.

«Мы стали первыми, очень приятно. Мы гордимся этим. Доверие — это то, что мы сейчас первые получаем знак «Вино России». Это тоже очень важно», — сказала оператор линии отделки завода «Новый свет» Людмила Старцева.

По словам корреспондента, «Новый свет» получил разрешение отметить знаком «Вино России» всю продукцию. Первым в этом списке стало шампанское «Кюве». Это коллекционное игристое вино, которое выпускают без добавления экспедиционного ликера.

«Наш основатель задал нам очень высокую планку. Мы первые из российских производителей в 1900 году получили международную награду на Всемирной выставке в Париже, Кубок Гран-при, обойдя по баллам на слепой дегустации французские дома. Планка задана, надо ее поддерживать», — подчеркнула замгендиректора по коммерции «Нового света» Александра Бодрун.

10 ноября сообщалось, что 24–25 ноября в Москве на площадке Radisson Collection Hotel состоится первый Российский винодельческий форум. Это крупнейшее ежегодное винное мероприятие в России, которое объединит на одной площадке всех участников рынка: производителей, экспертов, потребителей, инвесторов, регуляторов и дистрибуторов.

Организаторами мероприятия выступают фонд «Росконгресс» и ассоциация «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» при поддержке правительства Российской Федерации.