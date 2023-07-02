Уголовное дело возбудили после нападения на дом мэра пригорода Парижа

Прокуратура возбудила уголовное дело по статье о покушении на убийство после нападения на дом мэра парижского пригорода Л'Ай-ле-Роз в ходе беспорядков. Об этом 2 июля сообщил телеканал BFM.

Расследование по статье «Покушение на убийство» проводит прокуратура города Кретей.

Нападение на дом мэра произошло в 1:30 (2:30 мск), когда чиновник находился на рабочем месте. Неизвестные попытались протаранить на машине дом, где находились жена главы муниципалитета и его двое детей.

«Жена мэра госпитализирована», — уточняется в сообщении.

Пострадал также один из детей мэра, ему оказали помощь на месте.

К настоящему времени личности подозреваемых не установлены, полиция ведет их розыск.

Мэр Л'Ай-ле-Роз Винсент Жанбрюн сообщил в ночь на 2 июля о нападении на его дом. Однако позже он удалил сообщение.

В ночь на 2 июля во Франции число задержанных во время протестов составило 486 человек. Ранее в этот день стало известно, что для предотвращения вспышки массовых протестов в Париже были привлечены элитные подразделения спецназа.

Протесты охватили Францию после того, как утром 27 июня правоохранители застрелили 17-летнего подростка в Нантере. В полиции заявили, что юноша отказался выполнять требования сотрудников правопорядка.