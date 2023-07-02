Мэр французского города Л'Ай-ле-Роз заявил о нападении на его дом

Мэр французского города Л'Ай-ле-Роз Винсент Жанбрюн сообщил в ночь на 2 июля в Twitter, что на его дом совершено нападение. Позже сообщение было удалено, сообщила газета Le Figaro.



Жанбрюн в соцсети написал, что на его дом совершена атака, в результате которой его супруга и ребенок получили ранения.

«Моя жена и дети в шоке и ранены», — поделился он.



Мэр заявил, что считает произошедшее покушением.



Как сообщает издание, пока Жанбрюн находился в мэрии, группа протестующих собралась перед его домом. Они попытались протаранить дом на автомобиле, а затем поджечь его. Жена мэра сбежала с двумя детьми и была ранена, когда бунтовщики преследовали ее. Она обратилась в больницу, дети провели остаток ночи «в безопасном месте», говорится в материале.

В ночь на 2 июля во Франции число задержанных во время протестов составило 486 человек. Ранее в этот день стало известно, что для предотвращения вспышки массовых протестов в Париже были привлечены элитные подразделения спецназа.



До этого, в ночь на 1 июля, по стране было арестовано более 1300 человек.

Протесты охватили Францию после того, как утром 27 июня правоохранители застрелили 17-летнего подростка в Нантере. В полиции заявили, что юноша отказался выполнять требования сотрудников правопорядка.