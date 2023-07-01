Макрон перенес госвизит в Германию из-за беспорядков во Франции

Французский лидер Эммануэль Макрон перенес государственный визит в Германию в связи с протестами во Франции. Об этом в субботу, 1 июля, сообщила канцелярия президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.

«Президент Франции Макрон созвонился сегодня с президентом Штайнмайером и проинформировал о ситуации в стране. Президент Макрон попросил перенести запланированный государственный визит в Германию», — сказано в сообщении.

Штайнмайер выразил сожаление в связи с переносом визита Макрона, но отметил, что полностью понимает это решение.

Поездка была запланирована на 2–4 июля.

Ранее, 30 июня, Макрон покинул саммит в Брюсселе, а также отменил запланированную пресс-конференцию, чтобы вернуться в Париж из-за протестов в стране.

Вечером в тот день несколько сотен человек собрались на площади Согласия, напротив здания национального собрания Франции (нижней палаты парламента) в центре Парижа на стихийный митинг.

В ходе беспорядков в ночь на 1 июля во Франции было арестовано более 1330 человек.

Беспорядки во Франции начались в пригородах Парижа после того, как утром 27 июня правоохранители застрелили 17-летнего подростка в Нантере. В полиции заявили, что юноша отказался выполнять требования сотрудников правопорядка.

Корреспондент «Известий» Виталий Чащухин 30 июня показал последствия беспорядков — появились группы мародеров, которые разграбили местные торговые центры.