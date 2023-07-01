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Американские наемники рассказали о тяжелой обстановке на украинском фронте

The Daily Beast: американские наемники рассказали, что бои на Украине тяжелее, чем в Афганистане и Ираке
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Фото: Global Look Press/Robert Michael
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Американские наемники, воюющие на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ), рассказали о тяжелой обстановке на фронте и жестоких боях. Об этом 30 июня написало издание The Daily Beast.

Военнослужащий с позывным Бам ранее воевал в Афганистане и Ираке. По его словам, конфликт на Украине намного страшнее.

«Худший день в Афганистане и Ираке — это спокойный день на Украине», — отметил наемник.

Кроме того, солдат рассказал о плохой подготовке боевиков в рядах ВСУ. Он подчеркнул, что на фронте много добровольцев, которым «нечего делать на поле боя».

Морской пехотинец Оффенбекер также пожаловался на тяжелую обстановку в зоне боевых действий. Он признался в том, что отговаривал товарищей от присоединения к наемникам, воюющим на стороне ВСУ.

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Ранее, 24 июня, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что наемники не принимают участие в попытках прорыва российской обороны на запорожском направлении. По его словам, ВСУ на данный момент берегут подразделения наемников либо «они сами не горят желанием погибать».

7 июня уроженец Тайваня, принимавший участие в боях на стороне Киева, рассказал, как российские войска дважды разбивали его взвод. Тайваньский военный отметил, что сам он чудом уцелел во время боевых действий. По его словам, не только сражения, но и условия службы в целом оказались чрезвычайно тяжелыми как физически, так и психологически.

В конце мая газета The Washington Post обратила внимание, что в зоне проведения спецоперации (СВО) погибли 16 американских ветеранов военной службы.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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