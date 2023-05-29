На украинской территории с начала проведения спецоперации (СВО) по защите Донбасса погибли 16 американских ветеранов военной службы, сообщает в понедельник, 29 мая, газета The Washington Post.

В общей сложности с 24 февраля прошлого года свыше 20 тыс. американцев изъявили свое желание принять участие в боевых действиях против РФ в зоне СВО, говорится в статье. The Washington Post подчеркивает, что иностранным наемникам Киев гарантирует от $500 до $3500 в месяц.

«Они сделали это как частные лица, игнорируя неоднократные официальные предупреждения президента [США Джо] Байдена и других членов его администрации о том, что каждого, кто ступит на поле боя, поджидает серьезная опасность», — приводит слова авторов материла «Газета.Ru».

25 мая сообщалось о росте числа иностранных наемников херсонском направлении. Там их около 500 человек. Источник в российских силовых структурах отметил, что на правобережье Днепра в Херсонской области находятся поляки, англичане и боевики, входящие в состав «Кавказского легиона», «Батальона имени Шейха Мансура» и «Грузинского легиона».

Интернет-издание The Daily Beast 12 апреля заявило о гибели двух наемников из Соединенных Штатов. Государственный департамент заявил, что поддерживает связь с семьями погибших, но не назвал их имен.

СВО по защите Донбасса президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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