На херсонском направлении находятся порядка 500 иностранных наемников, сообщил 25 мая «РИА Новости» источник в российских силовых структурах.

По его словам, на правобережье Днепра в Херсонской области находятся поляки, англичане и боевики, входящие в состав «Кавказского легиона», «Батальона имени Шейха Мансура» и «Грузинского легиона». Их количество значительно возросло в мае, добавил собеседник агентства.

Так, в Херсоне на данный момент находятся до 100 наемников, в Чернобаевке — 100, еще 300 иностранных боевиков разместились в прибрежных селах Качкаровка, Саблуковка, Дудчаны. При этом наемники дислоцируются группами до 10 человек в частных домах, конфискованных у жителей.

Ранее, 18 мая, «Известия» выяснили, что в Херсонской области военная полиция обнаружила крупный схрон оружия и боеприпасов украинских диверсантов. Как только выясняется, где именно находится схрон, туда оперативно направляются группа разминирования и военная полиция для проведения разведки. После чего обнаруженные боеприпасы уничтожаются установленным порядком, объяснил сотрудник военной полиции с позывным Краснодар.

11 мая председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин на международной конференции «Конституция и конституционный контроль: развиваем доктрину и совершенствуем практику» сообщил, что ведомство установило факты вербовки в Вооруженные силы Украины (ВСУ) наемников более чем из 70 стран. Глава СК отметил, что также широко известно, как Европа оказывает помощь Украине, поставляя Киеву оружие.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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