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Военная полиция обнаружила схрон оружия ВСУ в Херсонской области

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Военная полиция обнаружила в Херсонской области крупный схрон оружия и боеприпасов украинских диверсантов. В распоряжении «Известий» 18 мая появились соответствующие кадры.

Сотрудник военной полиции с позывным Краснодар отметил, что схрон нашли в ходе проведения спецмероприятий.

«В рамках выполнения специальных мероприятий обнаружен тайник с оружием и боеприпасами, предназначенными для диверсионно-разведывательных групп противника, в том числе, спящих ячеек. Отмечу, что информация поступает от местных жителей», — добавил боец.

Как только выясняется, где именно находится схрон, туда оперативно направляются группа разминирования и военная полиция для проведения разведки.

«Пути к нему (объекту. — Ред.) и входы чаще всего заминированы», — пояснил старший группы разминирования с позывным Кадет.

В дальнейшем обнаруженные боеприпасы уничтожаются установленным порядком.

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