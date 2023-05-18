Военная полиция обнаружила схрон оружия ВСУ в Херсонской области

Военная полиция обнаружила в Херсонской области крупный схрон оружия и боеприпасов украинских диверсантов. В распоряжении «Известий» 18 мая появились соответствующие кадры.

Сотрудник военной полиции с позывным Краснодар отметил, что схрон нашли в ходе проведения спецмероприятий.

«В рамках выполнения специальных мероприятий обнаружен тайник с оружием и боеприпасами, предназначенными для диверсионно-разведывательных групп противника, в том числе, спящих ячеек. Отмечу, что информация поступает от местных жителей», — добавил боец.

Как только выясняется, где именно находится схрон, туда оперативно направляются группа разминирования и военная полиция для проведения разведки.

«Пути к нему (объекту. — Ред.) и входы чаще всего заминированы», — пояснил старший группы разминирования с позывным Кадет.

В дальнейшем обнаруженные боеприпасы уничтожаются установленным порядком.

15 мая российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. На записи видно, как военные РФ прицеливаются, наносят несколько ударов, после чего над пораженной целью поднимаются клубы черного дыма.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято по причине обострения ситуации в ЛДНР.

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