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Российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ на авдеевском направлении

«Известия» показали кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ на авдеевском направлении
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские артиллеристы в понедельник, 15 мая, уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. «Известия» показали соответствующие кадры.

На записи видно, как российские военные прицеливаются, наносят несколько ударов, после чего над пораженной целью поднимаются клубы черного дыма.

Врио главы ДНР Денис Пушилин ранее в этот день заявил об успехах российских подразделений на авдеевском и марьинском направлениях.

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Днем ранее Вооруженные силы России (ВС РФ) установили огневой контроль над трассой под Авдеевкой. Боец спецназа южной группы войск подчеркнул, что российские силы установили военную технику вдоль проезжей части в районе населенного пункта Новокалиново, в 7 км от Авдеевки. Природный рельеф на этом направлении фронта не препятствует обзору, так что местность просматривается на расстояние до 5 км.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля минувшего года, продолжается. Решение было принято по причине обострения ситуации в ЛДНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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