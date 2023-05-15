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Пушилин заявил об успехах российских сил на авдеевском и марьинском направлениях

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Фото: РИА Новости/Сергей Батурин
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Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) противостоять силам России не увенчались успехом, и у российских подразделений получилось улучшить позиции сразу на нескольких направлениях. Об этом заявил 15 мая врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Мы видим, что наши позиции улучшаются на авдеевском направлении. <...> На марьинском направлении противник <…> предпринимал достаточно активные действия», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Он добавил, что все атаки ВСУ были безуспешны.

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Ранее, 11 мая, в Минобороны России сообщили, что группировка войск «Юг» ведет активные действия по блокированию Авдеевки и взятию под контроль Марьинки.

За день до этого сообщалось, что бойцы спецназа южной группировки войск Вооруженных сил России ликвидировали восемь украинских боевиков, находившихся в окопах под Авдеевкой.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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