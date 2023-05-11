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Группировка «Юг» приступила к блокированию Авдеевки и освобождению Марьинки

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Фото: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
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Российская группа войск «Юг» ведет активные действия по блокированию Авдеевки и взятию под контроль Марьинки. Об этом 11 мая сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

Кроме того, идет противостояние около населенного пункта Малоильиновка. Задействованы армейская и штурмовая авиация, а также артиллерия. Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут существенные потери в живой силе и технике.

Как рассказал «РИА Новости» замкомандира танкового полка ВС РФ, на авдеевском направлении не было замечено активных действий со стороны противника. При этом российские формирования планомерно продвигаются вперед на данном участке и готовы дать отпор, если возникнет такая необходимость.

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Ранее в этот день стало известно, что Южная группировка сорвала ротацию ВСУ на марьинском направлении. Помимо этого, служащие ВС РФ уничтожили бронеавтомобиль и личный состав противника на опорном пункте в Авдеевке.

Тогда же сообщалось, что бойцы Южного военного округа (ЮВО) применили САУ «Гиацинт-С» для ударов по объектам и позициям украинских боевиков. В ходе работы были уничтожены склады неприятеля с припасами и горючим. Благодаря этому удалось предотвратить переброс формирований ВСУ на линии соприкосновения.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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