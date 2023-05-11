Бойцы группы «Юг» сорвали ротацию ВСУ на марьинском направлении

Российские военные сорвали ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) на марьинском направлении. Об этом 11 мая сообщил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Подразделениями специального назначения <...> вскрыта попытка ротации украинских подразделений ВСУ в Марьинке. Ударом артиллерии и танков замена личного состава на передовых позициях была сорвана. Противник понес значительные потери в живой силе», — сказал он.

Помимо этого, служащие группы уничтожили бронеавтомобиль и личный состав противника на опорном пункте в Авдеевке.

Ранее в этот день стало известно, что бойцы Южного военного округа (ЮВО) применили САУ «Гиацинт-С» для ударов по объектам и позициям украинских боевиков. В ходе работы были уничтожены склады неприятеля с припасами и горючим. Это позволило предотвратить ротацию подразделений ВСУ на линии боевого соприкосновения.

Накануне Вадим Астафьев заявил, что ВС РФ атаковали склад националистов и ликвидировали 152-милиметровое артиллерийское орудие «Мста-Б» в районе села Белогоровка Луганской Народной Республики (ЛНР).

Также был нанесен ущерб вражеским формированиям на соледаро-бахмутском, александро-калиновском и марьинском направлениях.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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