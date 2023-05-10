Cпецназ РФ ликвидировал группу ВСУ на авдеевском направлении

Бойцы спецназа Южной группировки войск Вооруженных сил РФ ликвидировали восемь украинских боевиков, находившихся в окопах под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике (ДНР), рассказал 10 мая «РИА Новости» боец с позывным «Даг».

Он уточнил, что боевую задачу российские бойцы выполняли под огнем артиллерии Вооруженных сил Украины (ВСУ)

«Работали из АГС-17 (автоматический гранатомет станковый — Ред.), корректировала «птичка» (беспилотник — Ред.). Противник находился в окопах в количестве 7–8 человек. Цель поразили, до противника от точки АГС 850–900 м», — сказал «Даг».

Боец добавил, что на авдеевском направлении противник активизировался, удары наносит с помощью одновременно нескольких видов орудий, в том числе танков и минометов.

При этом российский спецназ, объяснил военный, должен вести наблюдение, выявлять цели противника.

«Так как здесь ландшафт такой, поля, если будет противник контрнаступать, мы должны задержать их», — отметил он.

Ранее, 7 мая, военнослужащий Южной группы войск боец спецназа с позывным Дачник рассказал, что под Авдеевкой украинские минометчики попали под удар своей и российской артиллерии. Украинская авиация нанесла удар по позициям своих минометчиков. После этого российские летчики ударили по тем же координатам, уточнил он.

3 мая Воздушно-космические силы РФ нанесли удар по сосредоточению резервов 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Были уничтожены артиллерийский расчет противника и 122-миллиметровая гаубица Д-30.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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