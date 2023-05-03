ВКС РФ уничтожили военные резервы ВСУ у Авдеевки

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли удар по сосредоточению резервов 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об это сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев 3 мая.

По его словам, в результате контрбатарейной борьбы артиллерией группировки «Юг» на марьинском направлении в районе населенного пункта Макимильяновка уничтожен артиллерийский расчет противника и 122-мм гаубица Д-30.

«Авиацией Южной группировки войск уничтожены сосредоточения резервов 110-й омбр ВСУ в районе Авдеевки», — рассказал Астафьев.

Кроме того, на лисичанском и марьинском направлениях подразделениями специального назначения Южной группировки войск было выявлено и уничтожено семь групп пехоты ВСУ, осуществляющих ротацию личного состава на позициях переднего края. Также ротация личного состава подразделений украинских боевиков была сорвана в районе населенного пункта Майоровка на александро-калиновском направлении.

Начальник пресс-центра отметил, что в ходе неудачной попытки украинских подразделений провести контратаку на одном из участков фронта александро-калиновского направления, артиллерией группировки «Юг» также уничтожены два танка из 110-й бригады ВСУ в районе села Новокалиново ДНР.

На данный момент Авдеевка находится под контролем украинских войск, там располагаются позиции, которые ВСУ используют для обстрелов территории Донецка.

Ранее, 19 апреля, врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что несколько подразделений Вооруженных сил (ВС) России улучшили свои позиции на авдеевском направлении.

Накануне сообщалось, что в районах Новомихайловки, Марьинки и Карловки на авдеевском и марьинском направлениях ВС РФ нанесли артиллерийские удары по опорным пунктам и пунктам временной дислокации 59-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад украинской армии. Противник понес потери в личном составе и военной технике.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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