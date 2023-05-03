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ВКС РФ уничтожили военные резервы ВСУ у Авдеевки

Минобороны: ВКС России уничтожили сосредоточение резервов ВСУ у Авдеевки
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Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ
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Воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли удар по сосредоточению резервов 110-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об это сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев 3 мая.

По его словам, в результате контрбатарейной борьбы артиллерией группировки «Юг» на марьинском направлении в районе населенного пункта Макимильяновка уничтожен артиллерийский расчет противника и 122-мм гаубица Д-30.

«Авиацией Южной группировки войск уничтожены сосредоточения резервов 110-й омбр ВСУ в районе Авдеевки», — рассказал Астафьев.

Кроме того, на лисичанском и марьинском направлениях подразделениями специального назначения Южной группировки войск было выявлено и уничтожено семь групп пехоты ВСУ, осуществляющих ротацию личного состава на позициях переднего края. Также ротация личного состава подразделений украинских боевиков была сорвана в районе населенного пункта Майоровка на александро-калиновском направлении.

Начальник пресс-центра отметил, что в ходе неудачной попытки украинских подразделений провести контратаку на одном из участков фронта александро-калиновского направления, артиллерией группировки «Юг» также уничтожены два танка из 110-й бригады ВСУ в районе села Новокалиново ДНР.

На данный момент Авдеевка находится под контролем украинских войск, там располагаются позиции, которые ВСУ используют для обстрелов территории Донецка.

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Ранее, 19 апреля, врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что несколько подразделений Вооруженных сил (ВС) России улучшили свои позиции на авдеевском направлении.

Накануне сообщалось, что в районах Новомихайловки, Марьинки и Карловки на авдеевском и марьинском направлениях ВС РФ нанесли артиллерийские удары по опорным пунктам и пунктам временной дислокации 59-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад украинской армии. Противник понес потери в личном составе и военной технике.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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