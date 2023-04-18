Начальники пресс-центров группировок «Восток», «Центр», «Запад», «Юг» рассказали 18 апреля о достижениях военных на вышеназванных направлениях.

Глава пресс-центра «Восток» Александр Гордеев доложил, что на южнодонецком направлении расчетом зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-300 был сбит снаряд американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

«Передовыми подразделениями группировки «Восток» при поддержке артиллерии сорвана попытка противника провести разведку боем, а также уничтожена разведгруппа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Ликвидировано до 10 боевиков. Артиллерией группировки уничтожены склад боеприпасов и два пикапа в районе населенного пункта Червоное», — сказал он.

По его словам, на запорожском направлении в рамках контрбатарейной борьбы при помощи комплексов артиллерийской разведки «Пенициллин» обнаружены и расчетами самоходного миномета «Тюльпан» и самоходной артиллерийской установки «Акация» уничтожены гаубица «Мста-Б» и минометный расчет противника в районе населенных пунктов Великая Новоселка и Червоная Криница.

В направлении населенного пункта Белогоровка ударами бомбардировочной авиации Южного военного округа нанесено огневое поражение по пунктам временной дислокации подразделений 81-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины. Противник понес потери в живой силе и военной технике, сообщил глава пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.

В районе населенного пункта Северск артиллерийскими расчетами реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град» второго армейского корпуса Южного военного округа был выполнен групповой удар по скоплениям живой силы и военной техники 54-й механизированной бригады ВСУ.

«В районах населенных пунктов Новомихайловки, Марьинки и Карловки на авдеевском и марьинском направлениях точечные удары артиллерией крупного калибра «Южной» группировки войск наносились по опорным пунктам и пунктам временной дислокации 59-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ. Противник понес потери в личном составе и военной технике», — добавил он.

Коллега офицеров, руководитель пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что на краснолиманском направлении в ходе контрбатарейной борьбы комплексом артиллерийской разведки «Зоопарк-1» и автоматизированным звукометрическим комплексом «Мезотрон» группировки войск «Центр» вскрыты и подавлены артиллерийские позиции противника. Кроме того, на Торском участке наземной разведкой вскрыты позиции 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Огнем артиллерии российской группировки противник был уничтожен.

«На Червонодибровском участке подразделения в количестве до взвода 58-й мотопехотной бригады, 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и пятой бригады национальной гвардии Украины предприняли попытки атаки позиций российских подразделений. В результате стрелкового боя и огневого поражения артиллерией группировки «Центр» противник понес потери и отошел на ранее занимаемые позиции», — доложил Савчук.

О ситуации на купянском направлении доложил глава пресс-центра группировки «Запад» Дмитрий Шепелявцев. Он отметил, что военнослужащие группировки войск «Запад» вскрыли и уничтожили ДРГ противника из состава 103-го образования теробороны.

«Также в ходе огневого поражения артиллерии сорвали три ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населенных пунктов Стельмаховка, Двуречная, Синьковка. Также артиллерия группировки уничтожила орудие Д-20 в районе населенного пункта Петропавловка и два миномета в районе населенного пункта Петровка и западнее населенного пункта Орлянское», — сообщил офицер.

По данным Шепелявцева, в результате огневого поражения расчетом миномета 2С4 «Тюльпан» были уничтожены два укрытия противника в районе населенного пункта Новоселовское. Благодаря слаженным действиям расчета ЗРК «Бук» под командованием начальника расчета лейтенанта Владислава Казакова был уничтожен БЛА «Фурия» в районе населенного пункта Тополи, подытожил офицер пресс-центра.

17 апреля официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военнослужащие пресекли деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ в районе Новомихайловки Донецкой Народной Республики.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.