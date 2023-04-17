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ВС РФ пресекли деятельность диверсантов ВСУ на южнодонецком направлении

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Российские военнослужащие пресекли деятельность диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новомихайловки Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в понедельник, 17 апреля.

«За сутки на данных направлениях (южнодонецком и запорожских направлениях — Ред.) уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, два пикапа и одна гаубица «Мста-Б», — отметил он.

На донецком направлении штурмовые отряды взяли два квартала в городе Артемовск. Потери противника составили более 270-ти украинских военнослужащих и наемников, один танк, боевая машина пехоты и семь бронированных, а также пять автомобилей.

Кроме того, на херсонском направлении было уничтожено свыше 55-ти военнослужащих ВСУ. Также среди потерь противника были три автомобиля, артиллерийская система и две самоходные гаубицы.

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По словам генерал-лейтенанта, ВС РФ нанесли поражение 95-ти артиллерийским подразделениям ВСУ, уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата в ДНР и Херсонской области. Также противовоздушная оборона перехватила три реактивных снаряда.

В Минобороны добавили, что всего с начала проведения спецоперации на Украине было уничтожено 407 самолетов, 228 вертолетов, 3764 беспилотных летательных аппаратов, 415 зенитных ракетных комплексов, 8699 танков и других боевых бронированных машин.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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