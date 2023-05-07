Минометчики ВСУ под Авдеевкой попали под удар своей и российской артиллерии

Под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике (ДНР) минометчики Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали под удар своей и российской артиллерии. Об этом 7 мая рассказал военнослужащий Южной группы войск боец спецназа с позывным Дачник.

Он подчеркнул, что украинская авиация нанесла удар по позициям своих минометчиков. После этого российские летчики ударили по тем же координатам.

«Сегодня утром услышали звук вертолета, определили направление. Он летит с украинской стороны. Решили, что летит по нам, но мы просчитались. Вертолет не долетел 4 км и выпустил полный боекомплект по своим минометным позициям. Хорошо отработали по ним, накрыли их полностью», — сообщил боец в беседе с «РИА Новости».

Военнослужащий сообщил, что он был рад такой «меткости». Он предполагает, что украинские летчики боялись подлететь ближе, чтобы их не сбили. По его мнению, они стреляли, куда смогли, не задумываясь о том, что на этих позициях располагаются украинские войска.

Боец подчеркнул, что буквально через полтора часа российская авиация также поразила украинские позиции.

«Сегодня украинские военнослужащие были атакованы двумя армиями. Получается, с двух сторон прилетело с воздуха — с их стороны и с нашей», — резюмировал боец.

В этот день начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев сообщил, что артиллерийский расчет мотострелкового соединения Южной группировки уничтожил 120-миллиметровый миномет и до 10 украинских военнослужащих в районе Авдеевки.

3 мая Воздушно-космические силы РФ нанесли удар по сосредоточению резервов 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Авдеевки в ДНР. Были уничтожены артиллерийский расчет противника и 122-миллиметровая гаубица Д-30.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.