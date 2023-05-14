ВС РФ установили огневой контроль над трассой под Авдеевкой

ВС РФ полностью контролируют участок трассы Н-20 в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 14 мая сообщил «РИА Новости» боец спецназа Южной группы войск.

По его словам, российские силы установили военную технику вдоль проезжей части в районе населенного пункта Новокалиново, в 7 км от Авдеевки. Природный рельеф на данном направлении фронта не препятствует обзору, так что местность просматривается на расстояние до 5 км.

Собеседник агентства подчеркнул, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) придется нелегко, если они попытаются прорвать оборону на этом участке фронта.

Ранее в этот день начальник пресс-центра группы «Юг» Вадим Астафьев рассказал, что скопления живой силы украинских подразделений в районах Григоровки и Авдеевки были разбиты силами авиации.

До этого, 11 мая, стало известно, что группа войск «Юг» ведет активные действия по блокированию Авдеевки и взятию под контроль Марьинки. В частности, российские бойцы сорвали ротацию ВСУ на марьинском направлении, а также уничтожили бронеавтомобиль и личный состав противника на опорном пункте в Авдеевке.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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