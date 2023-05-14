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Бойцы группировки «Юг» нанесли удар по расположению мехбригады ВСУ

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Ракетчики российской группировки «Юг» нанесли удар по пункту временной дислокации 54-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Краматорска. Об этом сообщил 14 мая начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«Ракетными подразделениями Южной группировки войск нанесены удары по пункту временной дислокации 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Краматорска, а также по огневым позициям артиллерии крупного калибра противника в районе населенного пункта Мемрик», — сказал он.

Отмечается, что авиация группировки поразила скопления живой силы украинских подразделений в районах Григоровки и Авдеевки. Кроме того, в Григоровке и Белогоровке артиллеристы ликвидировали скопления автомобильной техники ВСУ, предназначенной для подвоза боеприпасов и личного состава.

Начальник пресс-центра добавил, что российские артиллеристы и мотострелки в районе Марьинки сорвали попытку противника провести разведку боем.

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Накануне начальник пресс-службы группировки «Центр» Александр Савчук сообщил, что на краснолиманском направлении зенитный ракетный комплекс «Бук-М3» сбил украинский самолет Су-27 и уничтожил два реактивных снаряда HIMARS. Кроме того, по его данным, российские силы вскрыли перемещение личного состава 66-й механизированной бригады, 58-й мотопехотной бригады и 5-й бригады Национальной гвардии Украины.

12 мая сообщалось, что под обстрел ВС РФ попали позиции 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, пункты временной дислокации 81-й аэромобильной и 28-й механизированной бригад противника. Также артиллеристами Южной группировки сорваны попытки противника провести контратаку.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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