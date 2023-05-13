Группировка «Центр» пресекла перемещение трех бригад ВСУ в зоне СВО

Российские бойцы успешно атаковали сразу три бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации. Об этом в субботу, 13 мая, сообщил ТАСС начальник пресс-службы группировки «Центр» Александр Савчук.

«На невском участке и в районе Серебрянского лесничества <...> вскрыто перемещение личного состава 66-й механизированной бригады, 58-й мотопехотной бригады и 5-й бригады Национальной гвардии Украины. В результате огневого поражения авиацией и артиллерией группировки «Центр» противник понес потери в личном составе и технике», — заявил он.

Также, по словам Савчука, на краснолиманском направлении зенитный ракетный комплекс «Бук-М3» сбил украинский самолет Су-27 и уничтожил два реактивных снаряда HIMARS. В это же время из тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» был произведен удар по объектам националистов.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские силы пресекли действия украинской диверсионно-разведывательной группы на купянском направлении. Как он уточнил, ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск поражены подразделения ВСУ в нескольких населенных пунктах.

В этот же день «Известия» показали боевую работу войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) с тяжелой огнеметной системой (ТОС) «Солнцепек» в районе Угледара.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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