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Российские силы пресекли действия украинской ДРГ на купянском направлении

Минобороны РФ: на купянском направлении пресечены действия украинской ДРГ
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Фото: РИА Новости
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Вооруженные силы РФ пресекли действия украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на купянском направлении. Об этом в пятницу, 12 мая, на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Двуречное Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. Кроме того, в течение ночи в районе населенного пункта Котляровка Харьковской области пресечено действие диверсионно-разведывательной группы», — сказал он.

По информации оборонного ведомства, на данном направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки свыше 60 военных, а также боевую бронированную машину, два автомобиля, две боевые машины РСЗО «Град», артиллерийскую систему М109 Paladin американского производства и самоходную артиллерийскую установку «Акация».

Помимо этого, уничтожено хранилище топлива для военной техники ВСУ в районе города Запорожье. Конашенков добавил, что в районе Боровой Харьковской области ликвидирована радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

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Ранее в этот день начальник пресс-центра группировки сил «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что артиллерийские расчеты сорвали три попытки ротации украинских подразделений на купянском направлении.

Накануне, 11 мая, Конашенков рассказал, что российская авиация на донецком направлении за прошедшие сутки совершила восемь самолето-вылетов, а артиллерия южной группировки войск выполнила 95 огневых задач. Он добавил, что благодаря содействию подразделений российской авиации и артиллерии в трех населенных пунктах Донецкой Народной Республики, включая Часов Яр, удалось поразить украинских солдат и технику противника.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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