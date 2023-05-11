МО сообщило о продолжении наступления российских сил в западной части Артемовска

Штурмовые отряды Вооруженных сил (ВС) РФ продолжают вести наступление в западной части Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков 11 мая.

«Подразделения Воздушно-десантных войск оказывали [штурмовым отрядам] поддержку и сковывали подразделения ВСУ на флангах», — сказал Конашенков.

На донецком направлении авиацией в данном районе за прошедшие сутки совершено восемь самолето-вылетов, а артиллерией южной группировки войск выполнено 95 огневых задач.

Также благодаря содействию подразделений российской авиации и артиллерии в трех населенных пунктах Донецкой Народной Республики, включая Часов Яр, удалось поразить украинских солдат и технику противника.

Среди достижений ВС РФ на данном направлении Конашенков указал на уничтожение склада артиллерийских боеприпасов 54-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в этот день сотрудник ЧВК «Вагнер» заявил, что Артемовск почти перешел под контроль российских сил, до въезда в город осталось 740 м.

10 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия не сомневается в освобождении Артемовска, город будет удерживаться.

В тот же день официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что штурмовые отряды продолжают наступательные действия в западной и северо-западной частях Артемовска.

Спецоперация по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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