Штурмовые отряды продолжают наступательные действия в западной и северо-западной частях Артемовска (украинское название — Бахмут), сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга 10 мая.

«Подразделения Воздушно-десантных войск оказывали [штурмовым отрядам] содействие, сковывая действия противника на флангах», — сказал Конашенков.

Вместе с тем на этом направлении артиллерией Южной группировки войск выполнено 98 огневых задач.

«Авиацией в течение суток в данном районе совершено десять самолетовылетов и два вертолетовылета», — отметили в ведомстве.

Всего на донецком направлении за 9 мая было ликвидировано 240 украинских военнослужащих и иностранных наемников.

Днем ранее Telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщил, что российские силы подтянули резервы и с новой силой пошли на штурм последней цитадели украинских войск в Артемовске.

До этого, 7 мая, командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский обсудил с командирами меры по усилению обороны Артемовска. По его словам, обстановка на территории города напряженная.

Спецоперация по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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