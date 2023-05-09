«РВ» сообщила о штурме последней цитадели ВСУ в Артемовске

Российские силы подтянули резервы и с новой силой пошли на штурм последней цитадели украинских войск в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» 9 мая.

Как уточняет канал, на севере серой зоны Артемовска продолжаются ожесточенные стрелковые бои. Там же сотрудники ЧВК «Вагнер» ведут штурм вдоль участков улиц Обороны, Леваневского и переулка Зои Космодемьянской. Также они атакуют со стороны медицинского колледжа.

Дополнительных штурмовиков Вооруженные силы (ВС) РФ перебросили вдоль улиц Черняховского, Толбухина и Ирины Левченко. По этому направлению они пытаются продвинуться вперед, но украинские артиллеристы пытаются сдержать их натиск.

В районе Ивановского Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются контратаковать и отодвинуть российских бойцов.

Днем ранее в Минобороны РФ сообщали, что штурмовые отряды ВС РФ совместно с подразделениями авиации и артиллерии продолжали наступление в западной части Артемовска.

Вместе с тем на донецком направлении потери противника за 7 мая составили более 380 украинских солдат, а также иностранных наемников.

До этого, 7 мая, командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский обсудил с командирами меры по усилению обороны Артемовска. По его словам, обстановка на территории города напряженная.

В воскресенье в Минобороны России сообщили об освобождении еще двух кварталов Артемовска.

За день до этого основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ежедневные потери ВСУ в Артемовске составляют от 400 до 600 человек.

Спецоперация по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

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