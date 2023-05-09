Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин собрал лидеров стран СНГ на неформальный завтрак
Мир
В посольстве России отметили тенденцию к ухудшению отношений с Японией
Мир
Агрессивная толпа преградила дорогу послу РФ в Варшаве на церемонии возложения цветов
Мир
В МИДе указали на проработку ответных шагов на невыдачу США виз журналистам из РФ
Мир
Посол РФ в Ереване сообщил о скорой встрече Пашиняна и Алиева в Москве
Общество
Военный парад в честь Дня Победы прошел в Санкт-Петербурге
Общество
Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в День Победы
Мир
МИД КНР объявил о зеркальной высылке канадского дипломата
Мир
Азаров обвинил власти Украины в попытках стереть генетическую память гражданам
Общество
Праздничный салют в честь Дня Победы пройдет на 16 площадках столицы
Общество
Мурашко назвал состояние Прилепина стабильным
Мир
Несколько тысяч человек прошли маршем «Бессмертного полка» в Ереване
Общество
Глава МЧС выразил уверенность, что пожары в Курганской области потушат сегодня
Сюжет:

«РВ» сообщила о штурме последней цитадели ВСУ в Артемовске

0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские силы подтянули резервы и с новой силой пошли на штурм последней цитадели украинских войск в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны» 9 мая.

Как уточняет канал, на севере серой зоны Артемовска продолжаются ожесточенные стрелковые бои. Там же сотрудники ЧВК «Вагнер» ведут штурм вдоль участков улиц Обороны, Леваневского и переулка Зои Космодемьянской. Также они атакуют со стороны медицинского колледжа.

Дополнительных штурмовиков Вооруженные силы (ВС) РФ перебросили вдоль улиц Черняховского, Толбухина и Ирины Левченко. По этому направлению они пытаются продвинуться вперед, но украинские артиллеристы пытаются сдержать их натиск.

В районе Ивановского Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются контратаковать и отодвинуть российских бойцов.

Завоевать репутацию: ВФУ теряют последние укрепленные рубежи в Артемовске
Потеря объявленного неприступной крепостью города грозит Украине огромными имиджевыми издержками

Днем ранее в Минобороны РФ сообщали, что штурмовые отряды ВС РФ совместно с подразделениями авиации и артиллерии продолжали наступление в западной части Артемовска.

Вместе с тем на донецком направлении потери противника за 7 мая составили более 380 украинских солдат, а также иностранных наемников.

До этого, 7 мая, командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский обсудил с командирами меры по усилению обороны Артемовска. По его словам, обстановка на территории города напряженная.

В воскресенье в Минобороны России сообщили об освобождении еще двух кварталов Артемовска.

За день до этого основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ежедневные потери ВСУ в Артемовске составляют от 400 до 600 человек.

Спецоперация по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023