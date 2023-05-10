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Песков выразил уверенность в освобождении Артемовска ВС РФ

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Россия не сомневается, что Артемовск (украинское название — Бахмут) будет взят. Об этом 10 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналистке Даринке Петрович для телеканала ATV.

«Мы не сомневаемся, что Артемовск будет взят, дальше он будет удерживаться. Ну а как будет выстроена тактика и стратегия на будущее — это прерогатива военных, я не могу в это вмешиваться», — отметил он.

Песков также отметил, что в спецоперации по защите Донбасса участвуют единые российские силы, они преследуют цель, какие бы заявления не делались.

Пресс-секретарь российского лидера указал на то, что военнослужащие ВС РФ ведут в Артемовске наступательные действия против огромной группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он назвал дискуссию вокруг этой темы эмоциональной, так как украинские боевики постоянно получают иностранное оружие.

«Я вам могу сказать одну вещь: да, действительно, достаточно эмоциональная обстановка. Там ведутся очень тяжелые наступательные действия. Это очень сильный укрепрайон, там сосредоточена огромная группировка Вооруженных сил Украины, которая постоянно получает подпитку. В том числе и иностранной техникой, иностранными боеприпасами», — пояснил Песков.

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Ранее в этот день официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что штурмовые отряды продолжают наступательные действия в западной и северо-западной частях Артемовска.

Днем ранее Telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщил, что российские силы подтянули резервы и с новой силой пошли на штурм последней цитадели украинских войск в Артемовске.

До этого, 7 мая, командующий украинскими Сухопутными войсками Александр Сырский обсудил с командирами меры по усилению обороны Артемовска. По его словам, обстановка на территории города напряженная.

Спецоперация по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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