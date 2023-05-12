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Группировка «Юг» поразила силы ВСУ в зоне спецоперации

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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Российские военные авиационными и артиллерийскими ударами поразили формирования Вооруженных мил Украины (ВСУ) на лисичанском, соледаро-бахмутском и марьинском направлениях. Об этом в пятницу, 12 мая, заявил начальник пресс-службы группировки «Юг» Вадим Астафьев.

По его словам, под обстрел попали позиции 95-ой десантно-штурмовой бригады ВСУ, пункты временной дислокации 81-ой аэромобильной и 28-ой механизированной бригад противника, а кроме того — скопление живой силы и орудий 14-ой бригады Национальной гвардии Украины.

«Также артиллеристами «Южной» группировки сорваны попытки противника провести контратаку. В результате подразделения ВСУ понесли значительные потери в живой силе. Утрата наших позиций не допущена», — добавил Астафьев.

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Накануне он рассказал о том, что служащие ВС РФ ликвидировали склад боеприпасов националистов в Краматорске, сбили снаряд от реактивной системы залпового огня (РСЗО) производства США HIMARS и уничтожили еще несколько единиц украинской военной техники.

Тогда же Министерство обороны РФ сообщило, что бойцы Южного военного округа (ЮВО) использовали САУ «Гиацинт-С» для ударов по объектам и позициям неприятеля. В результате были уничтожены склады боевиков с припасами и горючим. Это помогло предотвратить ротацию подразделений ВСУ на линии соприкосновения.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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