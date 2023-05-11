СК РФ установил факты вербовки в ВСУ наемников более чем из 70 стран

Следственный комитет РФ установил факты вербовки в Вооруженные силы Украины (ВСУ) наемников более чем из 70 стран. Об этом рассказал в четверг, 11 мая, председатель ведомства Александр Бастрыкин на международной конференции «Конституция и конституционный контроль: развиваем доктрину и совершенствуем практику».

«В основном [это наемники из стран] Европы и Америки, проводящих наиболее активную антироссийскую политику», — приводятся слова Бастрыкина в Telegram-канале ведомства.

Глава СК отметил, что также широко известно, как Европа оказывает помощь Украине, поставляя Киеву оружие.

Ранее, 10 апреля, солдат 36-й отдельной бригады Морской пехоты ВСУ Евгений Ганжала, сдавшийся в плен в ходе боев за Мариуполь в прошлом году, рассказал, что члены украинских нацбатальонов вербуют подростков в соцсетях. Он сообщил, что в возрасте 15–16 лет им специально внушают националистические идеи, чтобы по достижении 18 лет дать в руки оружие.

1 марта военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские боевики привлекают подростков к выполнению задач на линии боевого соприкосновения. По его словам, многие из них ранее были замечены в молодежном движении националистов и проходили обучение в детских лагерях, направленных на экстремистскую и террористическую деятельность.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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