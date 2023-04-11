Реклама
Прямой эфир
Экономика
Доходы бюджета от разового сбора ожидают на уровне 470 млрд рублей
Общество
Пепел от извержения Шивелуча на Камчатке распространился на 500 км
Мир
Полянский рассказал об отказах дипломатам из РФ в просьбе покинуть Нью-Йорк
Экономика
Плата за SMS-уведомления банков выросла до 65%
Мир
В США понадеялись на сокращение союзниками закупок вооружений у РФ
Мир
Госдеп заявил о незаконном удерживании журналиста Гершковича в России
Мир
Первый зампостпреда РФ при ООН рассказал о перспективах зерновой сделки
Мир
Полиция установила личность стрелявшего в Луисвилле
Мир
Полянский допустил создание комиссии по расследованию взрывов на СП
Общество
Задержанный в Запорожской области агент разведки Украины дал показания
Экономика
Минсельхоз подготовил новые правила обращения с мясом в торговле
Мир
Полянский заявил о нежелании Запада расследовать взрывы на СП
Общество
«Красный» код авиаопасности объявлен после извержения вулкана на Камчатке

Украинский пленный рассказал о вербовке нацбатальонами подростков

ТАСС: украинские нацбатальоны вербуют подростков через соцсети
0
Фото: Global Look Press/Edgar GutiÃ©rrez
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Члены украинских нацбатальонов вербуют подростков в соцсетях. Об этом 10 апреля заявил солдат 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Ганжала, сдавшийся в плен в ходе боев за Мариуполь в прошлом году.

«Батальоны — те, что пошли воевать, — создавали свои патриотические группы. Это «Правый сектор», «Азов», «Айдар» (экстремистские и террористические организации, запрещенные в России). Они занимались вербовкой молодежи в разных группах, националистических», — приводит его слова ТАСС.

Ганжала отметил, что вербовка молодежи не является нормой. Как сообщил военнопленный, подросткам в возрасте 15–16 лет специально внушают националистические идеи, чтобы по достижении 18 лет дать им в руки оружие.

Армия принуждения: как на Украине проходит новая волна мобилизации
Мужчин ловят на улицах, парковках и горнолыжных курортах

Ранее, 1 марта, военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские боевики привлекают подростков к выполнению задач на линии боевого соприкосновения. По его словам, многие из них ранее были замечены в молодежном движении националистов и проходили обучение в детских лагерях, направленных на экстремистскую и террористическую деятельность.

8 января военнослужащая 2-го армейского корпуса ЛНР рассказала, что среди корректировщиков ВСУ оказались подростки, ранее проходившие детские патриотические лагеря. Также в ЛНР была обнаружена специальная база, на которой проходили мероприятия военно-патриотического характера для украинской молодежи. Здесь детей готовили к осуществлению диверсионной деятельности.

До этого, 24 декабря, экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинские боевики начали мобилизовать подростков и недееспособных граждан из-за огромных потерь. По его данным, украинская армия потеряла около 100 тыс. солдат убитыми и еще около 35 тыс. человек пропали без вести.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023