Члены украинских нацбатальонов вербуют подростков в соцсетях. Об этом 10 апреля заявил солдат 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Евгений Ганжала, сдавшийся в плен в ходе боев за Мариуполь в прошлом году.

«Батальоны — те, что пошли воевать, — создавали свои патриотические группы. Это «Правый сектор», «Азов», «Айдар» (экстремистские и террористические организации, запрещенные в России). Они занимались вербовкой молодежи в разных группах, националистических», — приводит его слова ТАСС.

Ганжала отметил, что вербовка молодежи не является нормой. Как сообщил военнопленный, подросткам в возрасте 15–16 лет специально внушают националистические идеи, чтобы по достижении 18 лет дать им в руки оружие.

Ранее, 1 марта, военный эксперт, подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что украинские боевики привлекают подростков к выполнению задач на линии боевого соприкосновения. По его словам, многие из них ранее были замечены в молодежном движении националистов и проходили обучение в детских лагерях, направленных на экстремистскую и террористическую деятельность.

8 января военнослужащая 2-го армейского корпуса ЛНР рассказала, что среди корректировщиков ВСУ оказались подростки, ранее проходившие детские патриотические лагеря. Также в ЛНР была обнаружена специальная база, на которой проходили мероприятия военно-патриотического характера для украинской молодежи. Здесь детей готовили к осуществлению диверсионной деятельности.

До этого, 24 декабря, экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что украинские боевики начали мобилизовать подростков и недееспособных граждан из-за огромных потерь. По его данным, украинская армия потеряла около 100 тыс. солдат убитыми и еще около 35 тыс. человек пропали без вести.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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