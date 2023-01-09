Среди корректировщиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались подростки, ранее проходившие детские патриотические лагеря. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщила «РИА Новости» военнослужащая 2-го армейского корпуса Луганской Народной Республики (ЛНР).

«На данный момент на территории ЛДНР было задержано много корректировщиков, в том числе и подросткового возраста. В том числе недавно была задержана девочка, она прошла игру «Сокiл» («Джура») в Северодонецком районе. Она передавала координаты перемещения техники», — рассказала она.

Также в ЛНР была обнаружена специальная база, на которой проходили мероприятия военно-патриотического характера для украинской молодежи. Обучением занимались представители ВСУ и зарубежные инструкторы, которые готовили детей и подростков к осуществлению диверсионной деятельности.

До этого, 24 декабря, бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали мобилизовать подростков и недееспособных граждан страны из-за огромных потерь. Полковник отметил, что, по его данным, украинская армия потеряла около 100 тыс. солдат убитыми и еще около 35 тыс. человек пропали без вести.

26 октября заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о задержании подростка, который снимал видео с последствиями обстрела Херсона американскими ракетами HIMARS и отправлял в один из Telegram-каналов. Замглавы региона также рассказал, что украинские боевики используют жителей для корректировок ударов по городу и гражданским.

В сентябре стало известно, что Служба безопасности Украины вербует детей из неблагополучных семей Херсонской области для обстрелов региона.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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