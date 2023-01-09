Реклама
Прямой эфир
Мир
США запретили Киеву использовать оружие Запада для ударов вглубь РФ
Армия
Освобожденные из украинского плена военные РФ прибыли в Москву
Интернет
Nvidia анонсировала выпуск двух бюджетных настольных видеокарт
Армия
Второй спецборт с раненными в Макеевке приземлился в Самарской области
Мир
Скончался почетный представитель ДНР во Франции
Мир
Боррель осудил захват правительственных зданий в Бразилии
Экономика
В Европарламенте спрогнозировали скорые переговоры с РФ по поставкам газа
Армия
Военный эксперт предсказал активизацию боевых действий из-за морозов
Мир
Президент Бразилии объявил режим ЧС в столице страны до конца месяца
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с участием машины полиции под Брянском
Экономика
Сроки для разблокировки иностранных активов россиян могут пролонгировать
Мир
Полиция Бразилии сбросила на протестующих шумовые гранаты с вертолета
Сюжет:

В ЛНР рассказали об обучении подростков в украинских военных лагерях

В ЛНР нашли и задержали подростков, обученных Киевом диверсиям против РФ
0
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Среди корректировщиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказались подростки, ранее проходившие детские патриотические лагеря. Об этом в воскресенье, 8 января, сообщила «РИА Новости» военнослужащая 2-го армейского корпуса Луганской Народной Республики (ЛНР).

Впали в бегство: почему на Украине ужесточили наказание за дезертирство
За нарушения дисциплины в ВСУ грозит до 12 лет заключения

«На данный момент на территории ЛДНР было задержано много корректировщиков, в том числе и подросткового возраста. В том числе недавно была задержана девочка, она прошла игру «Сокiл» («Джура») в Северодонецком районе. Она передавала координаты перемещения техники», — рассказала она.

Также в ЛНР была обнаружена специальная база, на которой проходили мероприятия военно-патриотического характера для украинской молодежи. Обучением занимались представители ВСУ и зарубежные инструкторы, которые готовили детей и подростков к осуществлению диверсионной деятельности.

До этого, 24 декабря, бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали мобилизовать подростков и недееспособных граждан страны из-за огромных потерь. Полковник отметил, что, по его данным, украинская армия потеряла около 100 тыс. солдат убитыми и еще около 35 тыс. человек пропали без вести.

26 октября заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил о задержании подростка, который снимал видео с последствиями обстрела Херсона американскими ракетами HIMARS и отправлял в один из Telegram-каналов. Замглавы региона также рассказал, что украинские боевики используют жителей для корректировок ударов по городу и гражданским.

В сентябре стало известно, что Служба безопасности Украины вербует детей из неблагополучных семей Херсонской области для обстрелов региона.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023